Relevo tras el escándalo en Interior
Marlaska elige como nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido al comisario José Luis Santafé Arnedo para cubrir el puesto de nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Santafé proviene del área de Seguridad Ciudadana, su especialidad, y era hasta ahora jefe de la Policía en las Islas Baleares.
De la especialidad de Seguridad Ciudadana también procedía el anterior DAO, José Ángel Gonzñalez, que tuvo que dimitr de su puesto en febrero a casua de una querella criminal por supuesta agresión sexual de la que le acusa una inspectora de policía con la que tenía una relación afectiva, en un escándalo sin precedentes dentro esa fuerza de seguridad.
José Luis Santafé tiene 60 años, y lleva 35 años de ejercicio en el Cuerpo Nacional de Policía. En julio de 2022 había sido nombrado para dirigir la Policía en las islas baleares. Su nombramiento se hace a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. La intención inicial del ministro era que fuera una mujer la que ocupara el cargo, "pero no se ha dado la oportunidad", explican fuentes policiales. El proceso de selección ha sido muy complicado por la escasez de candidaturas presentadas a lo largo de los 15 días transcurridos entre el cese de González y la decisión ministerial.
ESTA NOTICIA SERÁ AMPLIADA.
