Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar

Juan Carlos I prevé viajar a Galicia a mediados de la semana que viene con la intención de participar en una nueva cita de vela en Sanxenxo (Pontevedra). El desplazamiento desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) se prepara en un momento delicado en Oriente Próximo, donde la escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado la tensión regional y ha obligado incluso a cerrar en algunos momentos el espacio aéreo en algunos países del Golfo, entre ellos en el que reside el antiguo jefe del Estado desde 2020.

El Ministerio de Exteriores ha repatriado a todos los españoles que han querido salir de Irán y hay operaciones de evacuación tanto desde ese país como de Omán. Los vuelos comerciales desde Abu Dubai y Dubai, en Emiratos, están funcionando este viernes, aunque miles de personas siguen siendo pendientes de ser reubicadas en aviones debido a los días en los que no ha podido haber operaciones por la guerra.

Según fuentes del entorno del exjefe de Estado, Juan Carlos I está preparando su viaje para participar en la nueva prueba de la Liga Española de 6 Metros que se celebrará en el Real Club Náutico de Sanxenxo el fin de semana del 14 y 15 de marzo. El emblemático 'Bribón', del emérito, es el vigente campeón de la Liga 2025 y partirá como defensor del título.

El viaje que prepara Juan Carlos I llega pocos días después del debate político que abrió la semana pasada el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la conveniencia de que el antiguo jefe del Estado pueda volver al país para pasar en él la última etapa de su vida y residir de manera permanente. Feijóo se ha olvidado, sin embargo, del tema tras ver cómo el Palacio de la Zarzuela salía a través de un portavoz oficial a señalar que, si quiere regresar, tendrá que trasladar su residencia fiscal a España, esto es, hacer la declaración de la renta aquí. En estos momentos, Juan Carlos I no recibe ingreso alguno de las arcas públicas españolas y su mantenimiento en Emiratos lo costea la familia real de aquel país, que paga todos sus gastos y se encarga de su transporte a España y a otros países que también visita por ocio y para ver a amigos.

Dormir en la Zarzuela

Otra de las condiciones que Felipe VI considera que su padre debe cumplir es el de no dormir de nuevo en el Palacio de la Zarzuela, algo que el emérito desearía hacer aunque fuera solo algunos días sueltos. En estos últimos años, cuando ha estado en Madrid en algunas ocasiones, por ejemplo, para acudir a la boda del alcalde, José Luis Martínez Almeida, en abril de 2024, ha dormido en hoteles o casas de amigos en los alrededores de la capital.

Pese a la preocupante situación de la zona de Oriente Próximo, fuentes conocedoras de su situación aseguran que Juan Carlos I se encuentra bien y tranquilo en Abu Dabi. La actual coyuntura en la región lo ha sorprendido allí, aunque no en su residencia habitual. La casa que ocupa en la isla privada de Nurai —una exclusiva urbanización situada en aguas turquesas del golfo Pérsico— lleva más de un mes en obras. Por ese motivo, el emérito se trasladó hace unas cuatro semanas a un establecimiento hotelero de la capital emiratí.

Si la situación en Oriente Próximo no se agrava, esta será una nueva visita a España para el emérito en una rutina marcada por estancias breves y discretas, centradas casi siempre en el mar de las rías gallegas.