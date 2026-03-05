Mañueco, Martínez y Pollán se enfrentan en el primer debate de las elecciones de Castilla y León

RTVE emitirá este jueves, 5 de marzo, el primero de los debates electorales con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo al que acudirán los candidatos a la Presidencia de la Junta por los tres partidos con grupo propio como contempla la ley: Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Martínez, del PSOE, y Carlos Pollán, de Vox.

El debate en directo comenzará a las 21.45 horas, tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado 'minuto de plata' en el que cada candidato se presentará a la ciudadanía. Un sorteo ha determinado el orden de esa primera intervención que iniciará Vox, seguirá PSOE y concluirá PP.

A continuación habrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, con seis minutos por cada participante sobre 'Medio ambiente, medio rural y despoblación'; 'Servicios públicos, infraestructuras y vivienda'; 'Economía y financiación autonómica' y 'Pactos y regeneración democrática'.

El sorteo determinó que Fernández Mañueco abrirá el primero y el segundo bloque, que cerrará Carlos Pollán, mientras que Carlos Martínez abrirá el tercero, que cerrará de nuevo Pollán. Por último, el candidato de Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el candidato del PP.

Y en el turno final o "minuto de oro", los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía por este orden: PP, Vox y PSOE.

El acuerdo para la celebración y emisión de este debate electoral fue rubricado el lunes 23 de febrero en las Cortes de Castilla y León entre una delegación de RTVE y representantes del PP, PSOE y Vox. Este debate será moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo en prime time en la 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

El segundo de los debates electorales será emitido por TVCyL y tendrá lugar el martes 10 de marzo en este caso a las 21.00 horas y con el mismo esquema.

La Junta Electoral Central no ha admitido las peticiones planteadas por los candidatos de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Juan Gascón; Podemos Alianza Verde CyL, Miguel Ángel Llamas; Soria ¡YA!, José Ángel Ceña y UPL, Alicia Gallego, de participar en estos debates electorales.

En el caso de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo y de Podemos Alianza Verde, quedan fuera de los debates al no tener estas coaliciones "grupo parlamentario propio" en las Cortes de Castilla y León mientras que en el caso de Soria ¡Ya! y UPL no se admite su petición al no haber logrado cinco procuradores en las pasadas elecciones, febrero de 2022, cuando tampoco consiguieron al menos tres escaños y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León que se necesitan para poder formar grupo propio.

Hay que recordar que UPL y Soria ¡Ya! lograron tres procuradores cada uno en las anteriores elecciones y pudieron conformar un grupo con sus seis procuradores.