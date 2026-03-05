Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia digital

El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad

El magistrado del Supremo participa en un encuentro en el Congreso sobre violencia digital de género

El juez, Manuel Marchena

El juez, Manuel Marchena

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, es la propuesta que ha lanzado este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.

El magistrado ha intervenido en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.

"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".

