Guerra en Oriente Próximo
Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán
El aparato, un A330 del Ejército del Aire y del Espacio, tiene previsto llegar de madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz
EFE
Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, ha despegado de Omán esta noche con 171 españoles que se encontraban atrapados en Oriente Próximo debido a la guerra de Irán y deseaban regresar a España.
El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en la operación de evacuación. De momento, el dispositivo solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más aviones a la zona de Oriente Próximo .
El avión llegará esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.
El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hizbulá e Israel.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»