El Supremo escuchará a Armengol y Torres en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, pero descarta a Sánchez, Marlaska e Illa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, después de Semana Santa, en concreto, a partir del próximo 7 de abril. En su resolución, en la que se rechazan todas las cuestiones preliminares planteadas por las partes en la vista del pasado 12 de febrero, el tribunal que juzgará a los tres acusados acuerda escuchar a un total de 75 testigos, entre los que se encuentran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Entre los testigos solicitados descartados figuran el presidente del Gobierno -cuya declaración pidieron las acusaciones populares, que actúan bajo la dirección letrada del PP-, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya declaración fue solicitada porque durante la pandemia era el responsable de Sanidad; sí declarará como testigo su jefe de Gabinete. Se da la circunstancia de que entre los testigos que citan a declarar está la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional por su presunta participación en la otra pieza del caso, el presunto amaño de comisiones.

La situación de Pardo de Vera, cuyo testimonio habían solicitado todas las partes, es en cierto modo controvertido ya que un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apreciaba indicios de su presunta participación en la compra de mascarillas por la compañía responsable de las infraestructuras ferroviarias y Puertos del Estado a Soluciones de Gestión, la empresa apadrinada por Aldama. Ese informe fue el último cartucho con el que Ábalos y Koldo pretendían que este juicio también se trasladara a la Audiencia Nacional.

En su auto, de 138 páginas, la Sala de lo Penal desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de Ábalos y Koldo García, quienes serán juzgados junto a Aldama, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. Los dos primeros se enfrentan a la mayor petición de pena -24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente, por parte del fiscal, y 30, las acusaciones-, mientras que para el comisionista se solicitan siete años y medio.

Todos los del fiscal y Aldama

Los magistrados han aceptado escuchar durante el juicio a todos los testigos propuestos por la fiscalía y por Aldama; en el caso de Ábalos, también salvo en el caso de Grande-Marlaska. Fue él quien solicitó el testimonio de los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol -a la que también solicitaba Koldo García-, quienes está previsto que declaren en relación con las compras de mascarillas realizadas desde esas comunidades autónomas.

El tribunal rechaza a ocho de los testigos solicitado por Koldo (entre ellos, Grande-Marlaska e Illa) y 13 de los pedidos por la acusación popular: además de a Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

En total se han aceptado más de 75 testigos, así como una veintena de peritos. Entre los testigos admitidos figuran, además, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García); el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo (a petición de Koldo García); el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), y los exjefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria. También comparecerán como testigos los expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, así como empresarios y familiares y allegados de los acusados.

Sin careo ni polígrafo

La Sala ha rechazado todas las nulidades de actuaciones planteadas por la representación de Ábalos y Koldo García en la audiencia preliminar. Además de mantener su competencia para juzgar el caso, descarta la necesidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como había solicitado la defensa de Koldo García.

Entre las solicitudes de las defensas figuraba la realización de un careo entre Aldama y Koldo, así como que este se someta a la prueba del polígrafo. El tribunal rechaza su realización y señala que confrontar las versiones de ambos acusados "no es propiamente una prueba anticipada, ni un medio de prueba en sí mismo, sino complementario de otros", aunque será la Sala la que tenga la última palabra.

En cuanto al polígrafo, el tribunal señala que no "puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad; además de tratarse de una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español". Además, recuerda que su práctica "podría imponer la efectiva renuncia del acusado a su derecho a no decir verdad".