Robles recibe en Defensa al embajador de EEUU en medio de una gran inquietud de los militares por los vetos de Trump

Es el primer acto diplomático visible entre España y Estados Unidos desde el veto del Gobierno al empleo de las bases de Rota y Morón para atacar Irán, la reacción amenazante de Donald Trump y la posterior declaración de Pedro Sánchez tildando de incompetente al inquilino de la Casa Blanca.

La reunión de la tarde de este miércoles entre Margarita Robles y Benjamín León, que estaba marcada en el calendario como una cita ordinaria, de presentación del embajador norteamericano ante la ministra de Defensa, se ha convertido en un encuentro crucial en medio de la tormenta diplomática sin precedentes que atraviesan las relaciones entre los dos países.

La reunión se celebra también en medio de una inquietud muy notable entre jefes de las Fuerzas Armadas por la posibilidad de que la ira de Trump derive en un bloqueo de Washington a suministros de piezas y pedidos de tecnología y armamento para España.

Los repuestos para los viejos -y necesitados- cazas F-18 del Ejército del Aire, pedidos de misiles Patriot para el Ejército de Tierra y el sistema de defensa anitaérea Aegis de las fragatas F100, todos ellos de fabricación y licencia norteamericanos, son los tres puntos más sensibles considerados en esta crisis.

Tema central

¿Cómo se prepara una cita de estas características en medio de un huracán que ninguna de las dos partes ha vivido nunca? Ni siquiera cuando España retiró las tropas de Irak por orden del presidente Zapatero hubo tanto encono manifestado abiertamente por Washington ante un desplante español.

La ministra de Deffensa acude a la reunión con un speaking point -o posición en el debate- redactado por Moncloa, y, pese a ser a veces Margarita Robles un verso suelto del Ejecutivo, no se va a apartar de la línea marcada por Pedro Sánchez, indican fuentes gubernamentales consultadas. Junto a ese postulado base, lleva leída una serie de "defensivos". Así llaman en el grupo de asesores de altos cargos del Ejecutivo a los argumentos que exponer, en condiciones normales solo si el visitante saca el tema espinoso y comienza, por ejemplo, preguntando por qué la insistencia del gobierno español en negar a EEUU el uso de las bases en este momento histórico.

En el caso de la reunión de este miércoles, no hay posibilidades de que no salga el tema. Otra cosa es que se comente fuera de las puertas de Defensa y de la legación americana. En torno al elefante que se moverá por la estancia, Robles ya explicó hace dos días en Granada la postura del Gobierno: en el ataque de Estados Unidos e Israel contra irán, emprendido sin cobertura del Derecho Internacional ni de ninguna coalición, ni aprobado por el Congreso de EEUU, "entendemos que no es de aplicación el convenio", en referencia al tratado que, modificado en 1989, modula el uso de las bases de Rota y Morón por fuerzas norteamericanas.

Ese tratado pone siempre el permiso español como previo al empleo de las instalaciones, y acogido a necesidades de defensa en un marco bilateral o multilateral (OTAN), no unilateral, como ya informó EL PERIÓDICO.

Inquietud militar

FMS son las siglas más repetidas hoy en cualquier conversación con un alto responsable de las Fuerzas Armadas. Es el acrónimo de Foreign Military Sales, el concepto que en la administración norteamericana engloba las ventas de material de defensa al extranjero. "Cuando una empresa estadounidense vende a otro país, no es ella la que vende, sino Estados Unidos", viene a resumir un mando de segundo nivel de las Fuerzas Armadas en contacto con la diplomacia de la Defensa.

Se refiere a que ninguno de los gigantes norteamericanos de la industria militar exporta contra el criterio del Pentágono. Y habla con temor, porque del FMS -y también de las autorizaciones del Congreso- dependen muchos de los programas especiales de modernización de Defensa, espina dorsal del rearme español, y también "la mayoría de los mantenimientos de sistemas más importantes en los tres ejércitos". "La incertidumbre ahora mismo es total", ratifica oficial de primer nivel cercano a los procesos de grandes contratos de la Armada.

Por las conversaciones sostenidas este miércoles, tras la iracunda reacción de Trump amenazando con cortar cualquier cordón comercial con España, los militares consultados tienen una doble consideración de esta crisis: creen que España sostiene una posición correcta desde el punto de vista del Derecho Internacional, pero a la vez perciben una "excesiva y peligrosa" gestualidad del Gobierno con el asunto.

Hilo caliente

Ninguno de los consultados considera oportuna -aunque no infundada- la negativa de Madrid a permitir el uso de las bases para la logística de los cazas de la US NAVY y de la USAF que bombardean Irán. Señalan una excepción en esa gestualidad del Gobierno: se ha opuesto a que 14 grandes aviones cisterna norteamericanos operaran desde Rota y Morón, pero no a que dos de los cinco destructores de la US Navy asignados a la base gaditana estén ahora "lanzando misiles sobre Irán", expresa una de las fuentes uniformadas, parafraseando casi exactamente el reproche que esta misma mañana, en la Comisión de Defensa del Congreso, se ha hecho desde las filas de Sumar.

Parte de los expertos a los que ha acudido este diario relatan que este miércoles se han hecho llegar a la cúpula de Defensa consejos de moderación. Mirando desde la esquina del corporativismo, los jefes militares centran su esperanza de bajarle la temperatura a la tensión en que en el encuentro participe el SEGENPOL, o Secretario General de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez. "Es una garantía de moderación al margen de la coyuntura política del Gobierno y la necesidad de Sánchez de arengar a sus bases", expresa uno de sus compañeros de armas.

En cualquier caso, ninguno prevé que el caso legue a una senda de ruptura sin retorno. La situación es tan complicada que "a ambas partes les interesa mantener un canal de comunicación". Ese canal entre los enlaces militares de la embajada norteamericana y Defensa, según fuentes gubernamentales, no solo tiene que ser cálido, "como siempre": también discreto.