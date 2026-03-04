Directo | Guardiola afronta la votación de investidura con la incertidumbre de la posición de Vox

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, afronta este miércoles la votación del parlamento regional para conocer si sigue al frente de la Junta de Extremadura y sin saber si contará con el apoyo de Vox, formación que en las últimas horas no ha desvelado cuál será su voto.

La mayoría absoluta que exige el Reglamento de la Asamblea para la primera votación pasa por el respaldo de Vox, cuyos dirigentes extremeños eludieron hacer declaraciones a la prensa tras concluir este martes la primera sesión del debate de investidura, en la que Guardiola desgranó algunas de las políticas que quiere llevar a cabo si sale investida.

En su discurso, la presidenta extremeña en funciones aseguró, en referencia a Vox, que no son incompatibles "ni existen muros" entre ellos y el PP. De hecho, destacó las medidas conjuntas que impulsaron PP y Vox cuando gobernaron juntos -desde junio de 2023 a julio de 2024- y que "han funcionado".

Asimismo, expresó su hartazgo ante los "muros", las "excusas" y las pérdidas de tiempo y afirmó que se presenta a la investidura para ofrecer estabilidad y acuerdos "frente a la desesperanza, el revanchismo y efímeras florituras". "No voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une", ha precisado la candidata popular, que ha defendido que "hay muchas cosas en las que coincidimos y otras en las que no, como es normal, porque no somos el mismo partido, sino que cada uno defendemos con pasión nuestros programas", afirmó este martes.

Aunque a nivel regional los dirigentes de Vox no han querido pronunciarse de cuál será su voto, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, condicionó la decisión de su partido al discurso de Guardiola.