Antelo denuncia que Vox ha falsificado su firma para relevarlo como portavoz en la Asamblea de Murcia: "¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?"

La Asamblea Regional de Murcia rechaza el cambio de portavoz en el Grupo Parlamentario Vox mientras que José Ángel Antelo denuncia el uso indebido de su firma digital para ser relevado. "¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Yo no he sido", aseguró. Lo que sí queda claro es que, a estas horas, sigue siendo oficialmente el portavoz de la formación en el Parlamento autonómico.

Continúa así (un día más) la guerra abierta entre el exlíder provincial de la formación en la Región y el aparato del partido después de que este mismo miércoles por la mañana Antelo denunciase que se habría 'falsificado' y usado su firma digital sin su consentimiento para refrendar su relevo al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario en la Asamblea y poner en su lugar a Rubén Martínez Alpañez, tal y como se acordó este martes en la reunión interna que mantuvieron los diputados autonómicos con la dirección nacional en Murcia y que contó en exclusiva este periódico.

"¿Por qué se hace semejante chapuza y qué clase de imagen está dando un partido que en teoría venía a cambiar las cosas y que presumía de buenos gestores cuando no saben ni siquiera presentar un escrito a la Asamblea? ¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Todo queda registrado y se puede ver quién lo ha hecho. Yo no he sido porque no he utilizado mi teléfono móvil, que deja el registro de quién lo hace. El escrito no es válido porque no cumple con los requisitos mínimos de legalidad", denunció este martes Antelo en los pasillos del Hemiciclo. "Esto no es serio ni razonable", añadió.

El escrito presentado con los datos de Antelo para cambiar la portavocía del Grupo Parlamentario y que él alega que no ha firmado. / L. O. M.

Fuentes de la Asamblea Regional explicaron que la Mesa a la que iba dirigido el escrito, después de analizarlo a primera hora de esta mañana, lo tiraba para atrás "por unanimidad" por defectos de forma en su presentación. En concreto, exponen que iba rubricado con firmas manuales, sin certificados digitales, por lo que no se podría haber certificado la autoría de las firmas, además de no ir acompañado de la documentación legal oportuna.

"Es una copia digitalizada que no es válida"

"No puede considerarse documento electrónico válido al no aparecer firma electrónica de los que se dice lo suscriben, puesto que las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes. Se ha de considerar por tanto que se trata de una copia digitalizada que no es válida a los efectos de entrar en la consideración de lo que en el escrito se plantea: el cese del portavoz del Grupo Parlamentario Vox y la designación de otro y de nuevos portavoces adjuntos", reza el escrito de la Mesa de la Cámara.

El documento de la Asamblea también expone que el propio Antelo había puesto en conocimiento de la Mesa que él "no había presentado escrito alguno comunicando su cese como portavoz del Grupo Parlamentario Vox ni ha autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del Grupo".

El propio Antelo, al ser conocedor de que se había registrado electrónicamente este martes por la tarde esta instancia para cambiar la portavocía del Grupo, mandaba a última hora de la noche otro escrito a la Asamblea en el que indicaba a la Mesa que ni había registrado escrito alguno ni había autorizado la utilización de certificado electrónico como representante del Grupo a otros miembros.

José Ángel Antelo, este miércoles por la mañana saliendo del salón de plenos de la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

Más leña al fuego en su guerra con Abascal

Antelo echa así más leña al fuego en la pugna que mantiene desde la pasada semana con Santiago Abascal y la dirección nacional del partido asegurando que la firma se ha usado sin su consentimiento, anunciando que pondrá en manos de los servicios jurídicos el asunto para llevar a cabo las acciones que sean oportunas, tal y como dijo esta mañana en Cartagena. Sobre la posibilidad de acudir directamente al juzgado, indicó que, en primer lugar, serán los servicios jurídicos quienes adopten la decisión correspondiente.

El hasta ahora portavoz volvió a dirigir sus críticas hacia la dirección del partido y Abascal, que, insistió, fue quien decidió cesarle, aunque afirma no haber recibido explicación alguna tras siete años de trayectoria en la formación. Antelo defendió que el partido "no es una persona, sino todos y cada uno de sus afiliados", y advirtió de que la falta de democracia interna puede generar inquietud entre los votantes. "Si esta es la democracia interna que hay en el partido, ¿qué pasará cuando llegue al Gobierno?", cuestionó.

Los parlamentarios murcianos que acudieron a la reunión interna y urgente de este martes, a la que también asistió la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, en la sede de Vox en la Plaza Circular, acordaron "por mayoría absoluta" -la diputada Virginia Martínez fue la única que se abstuvo en la votación- llevar a cabo el relevo. No obstante, desde el entorno de Antelo apuntan que no culparía a los diputados que votaron a favor de su relevo como portavoz, ya que habrían obedecido directamente órdenes desde la dirección nacional, mandados por el propio Abascal.