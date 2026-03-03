Vox releva a Antelo como portavoz en Murcia y sitúa a Alpañez al frente del grupo en la Asamblea

La defenestración progresiva de José Ángel Antelo dentro de Vox dio este martes un paso más después de que el resto de diputados autonómicos avalase "por mayoría absoluta" su relevo como portavoz y colocase a Rubén Martínez Alpañez al frente del Grupo Parlamentario tras la reunión mantenida con la dirección nacional.

Sus propios compañeros diputados del Grupo Parlamentario decidían este martes su relevo en el cargo tras el encuentro interno y con carácter de urgencia en la sede de la formación en la Plaza Circular de Murcia y al que asistía de nuevo la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, después de que la pasada semana, tal y como explicó hace unos días Antelo, se reuniera con él para "obligarle" a que dimitiese de forma voluntariacomo presidente provincial a cambio de ser designado candidato electoral y asumir una portavocía nacional en materia de deportes.

Él se negó y al día siguiente el comité de dirección regional, mandado por la dirección nacional, decidía dimitir en bloque para hacer caer a Antelo como presidente provincial. Tras estos antecedentes, este martes la dirección nacional junto a los diputados autonómicos acordaba apartarlo de la portavocía.

Designan a María José Ruiz y Alberto Garre como los nuevos portavoces adjuntos de la formación en el Hemiciclo

Como consecuencia de este cambio, también se ha procedido a la designación de los nuevos portavoces adjuntos del grupo, que son María José Ruiz y Alberto Garre López.

Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, ha sido comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.

Durante más de dos horas permanecían reunidos este mediodía la propia Lluis con los diputados autonómicos de Vox en la Asamblea: el propio Alpañez, Pascual Salvador, Ignacio Arcas, María Eugenia, Antonio Martínez, Alberto Garre, María José Ruiz y Virginia Martínez.

Alpañez, que apenas un rato antes había estado junto a Antelo en la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea, llegaba a las puertas de la sede limitándose a decir que iban a hacer "cosicas" de partido.

La primera en llegar a la sede regional de Vox, puntual a la una de la tarde, era la propia Montserrat y sería la última en salir junto a Alpañez. El hermetismo era total tanto a la entrada como a la salida: ninguno de los diputados llamados 'a capítulo' quería hacer valoraciones ni señalar qué se había tratado o acordado en la reunión.

Las entradas y salidas de Alpañez a lo largo de la tarde de la sede fueron constantes mientras que Montserrat Lluis seguía dentro a diferencia del resto de diputados que fueron saliendo entre las 15.15 y las 15.30 horas tras la reunión. Finalmente, ambos abandonaron la sede pasadas las cinco y media de la tarde, dos horas después que el resto de los parlamentarios en la Asamblea Regional.

Este periódico trató de conocer la versión de la dirección nacional contactando con la propia vicesecretaria nacional, que se limitó a indicar que no tenía "nada que decir" al respecto de lo que se había abordado en la reunión.

"He sido leal pero jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello", decía el propio Antelo este martes en Cartagena durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

"Seguiré trabajando hasta el último día y los que quieran actuar en contra mía de manera sectaria y arbitraria tendrán que explicarlo. Yo no voy a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia", aseguró.

Tal y como reconoció el pasado domingo en una entrevista a este periódico, la intención de Antelo es mantener su escaño en la Asamblea y, aunque sea en el Grupo Mixto, seguirá haciendo oposición y no se lo pondrá fácil al PP de López Miras: "Un tránsfuga es el que traiciona sus propios principios y yo no lo voy a hacer", reconoció entonces.

Mientras tanto, tal y como adelantó este periódico la pasada semana, el que sigue teniendo más papeletas para suceder a Antelo como presidente provincial del partido en la Región de Murcia es el moratallero Joaquín Robles, diputado en el Congreso y uno de los murcianos más cercanos a Abascal. Además, hasta ahora ha sido portavoz de la Comisión de Cultura y portavoz de la Comisión de Educación, FP y Deportes en la Cámara Baja.

El 'lío' de cambiar de portavoz

El cambio de portavoz de un grupo parlamentario que no sea el mixto en la Asamblea Regional de Murcia es un procedimiento complicado, ya que el reglamento no regula expresamente esa figura en el caso de que un diputado deje de pertenecer a un grupo, tal y como informe EFE.

Ciñéndose estrictamente a la literalidad del artículo 29.1.b del reglamento, la expulsión debe ser "notificada expresamente" a ese órgano "por el portavoz del grupo".

¿Pero qué pasa si el propio portavoz es a quien se expulsa y se niega a firmar su propia salida? Se produce entonces un conflicto entre la voluntad de la mayoría del grupo y la formalidad reglamentaria.

El reglamento no recoge si el procedimiento se paraliza ni cómo resolver la situación, pero según la práctica parlamentaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si el portavoz se niega a notificar su propio cese, el grupo podría destitutuirlo de sus funciones de portavoz mediante una votación interna.

Acto seguido, el nuevo portavoz designado comunicaría a la Mesa tanto el cambio de funciones como la expulsión definitiva del diputado del grupo.

Diversas fuentes consultadas apuntan que lo más plausible es que la mayoría del grupo presente un escrito a la Mesa adjuntando el acta de la reunión donde se acordó la expulsión del portavoz.

A continuación, la Mesa, previo informe de los servicios jurídicos de la Cámara, suele validar el cambio basándose en que el portavoz actúa como un mandatario del grupo, por lo que no puede usar su cargo para bloquear una decisión democrática interna.

Noticias relacionadas

Por ello, el procedimiento podría ralentizarse unos días mientras la Mesa analiza la validez de las firmas y el acta de reunión del grupo, pero no se paraliza indefinidamente. Una vez expulsado el portavoz del grupo, Antelo tendría que integrarse así en el Mixto.