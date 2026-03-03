DIRECTO | Tenso rifirrafe en el Senado: Marlaska pide a la portavoz del PP que "no sea niña" y esta le acusa de "machista"

"No sea niña", le ha espetado Fernando Grande-Marlaska a Alicia García, portavoz del PP en el Senado, cuando esta le hacía gestos desde su escaño alzando una foto en la que se podía ver al ministro del Interior junto al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Esas tres palabras han convertido la sesión de control al Gobierno de este martes en un "espectáculo digno de recuerdo", en palabras del propio presidente de la institución, Pedro Rollán, y han llevado a la dirigente popular a acusar a Grande-Marlaska de "machista".

En un tenso debate en el que García le reprochaba al ministro del Interior su apuesta por el exdirector adjunto operativo de la Policía José Ángel González, acusado por un presunto delito de agresión sexual, Grande-Marlaska ha defendido su gestión al frente de su cartera. Sin embargo, ante los gestos continuos de García, el ministro la ha reprendido: "No sea niña, por favor, y se lo digo con todo el respecto. Sea y de dignidad al trabajo que usted desarrolla". Los rumores han comenzado de inmediato en la bancada popular.

"Creo que ha utilizado una expresión machista y paternalista hacia la portavoz del Senado. Un poco de respeto", le ha respondido la propia García, refiriéndose a ella misma en tercera persona y calificándose como "portavoz del Senado". Un despiste que ha repetido dos veces. "Ningún inconveniente en retirarlas, pero le diré, la cambio por 'inmadura'", ha continuado Grande-Marlaska, lo que ha incrementado aún más la tensión entre la bancada popular y la socialista.

En un breve intento por rebajar las tensiones, Rollán ha apelado a todos los senadores, criticándoles el "espectáculo digno de recuerdo" que han dado a los ciudadanos. De poco ha servido. "Sustituir una palabra machista y paternalista por un insulto demuestra cuál es su catadura moral. Es que solo les queda esto, hacer circos un día, otro día y al día siguiente también. El circo del PSOE con el ministro Marlaska a la cabeza", le ha espetado García. Y, a modo de colofón, el ministro del Interior ha puesto sobre la mesa los insultos que suele recibir: "Me gustaría que a mí la señora García lo más que hubieran dicho de mí es inmaduro".