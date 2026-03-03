El ex DAO se defiende asegurando que la grabación apunta a que la inspectora se querelló por celos: "Te quiero demasiado"

La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González ha presentado un escrito de alegaciones que defiende un escenario radicalmente opuesto al presentado en su querella por la subordinada que le acusa de violación. Basándose en el mismo audio que supondría la prueba central, el escrito incluye expresiones que describen una escena marcada por los celos y por una "demanda de atención y exclusividad" en la que la instructora llega a afirmar literalmente: "Te quiero demasiado y "no puedo compartirte".

A juicio de la defensa, es la mujer la que "marca las condiciones", algo que se encuentra muy lejos del escenario presión que le atribuye la querella.

Igualmente, solicita diligencias que certifiquen "el origen y la voluntariedad" en la elección del destino dentro de la Policía por parte de la mujer, según el escrito al que ha tenido origen EL PERIÓDICO. A este respecto, a la defensa del ex DAO, que ejerce el abogado Ignacio Fuster Fabra, le resulta "llamativo" que se pretenda que el titular de la plaza número 8 de los juzgados de Violencia sobre la mujer de Madrid, David Maman, asuma como veraz que el destino posteriormente desempeñado por la querellante obedecería a una supuesta imposición de su superior.

También se alude a la constante presencia en programas de televisión y radio del abogado de la querellante, Jorge Piedrafita, que según esta parte ha estado "engordando la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio finalmente aportado al procedimiento", realizando además unas valoraciones que, "poco o nada, ayudan al esclarecimiento efectivo de los hechos". Le reprocha que la especial protección para los audios --que ha sido rechazada por el juez-- de modo que solo pudieran ser consultados en sede judicial, "entra en contradicción directa" con su continua presencia en los medios.