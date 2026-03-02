Investigación a la mujer del presidente
Moncloa remite a Peinado los correos institucionales de Begoña Gómez para que los analice la UCO
El juez encarga un nuevo informe pese a las quejas sobre la falta de proporcionalidad y afectación a la intimidad de la mujer del presidente del Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga el denominado caso Begoña, ha dado traslado a la UCO de una memoria USB "en sobre cerrado" con la copia de los correos corporativos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno desde julio de 2018 que le han sido entregados desde la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno para que realice un análisis e informe de su contenido, según la providencia con fecha del pasado jueves a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El interés por el juez de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid en estas comunicaciones está relacionado con la parte de la causa que indaga en una presunta malversación por el uso privado de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en relación con la gestión de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
El acceso a estos correos fue objeto de recurso por parte de la defensa de Gómez, y la Audiencia Provincial de Madrid corrigió al juez reprochándole que una medida tan gravosa, que afecta al secreto de las comunicaciones, no fue mínimamente justificada y motivada. En todo caso, y pese a las resistencias iniciales, Presidencia del Gobierno puso la semana pasada los correos a disposición de la justicia, si bien su contenido no ha sido trasladado a las partes, sino entregado a la UCO para la realización del preceptivo informe.
