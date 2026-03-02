Abascal ve a Sánchez como el "tonto útil" y le pide "estar callado" sobre Irán
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "tonto útil de los peores regímenes del mundo" y, en el caso de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, le ha pedido "estar callado y no comprometer la seguridad de los españoles". Más información
Últimos vídeos
El expresidente en la cámara alta
Zapatero niega haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
Guerra en Oriente Próximo