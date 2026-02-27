Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor

Un diseñador muestra poco después de la entrega de llaves cómo ha convertido "una vivienda de promoción sin alma" en una que "respira carácter propio"

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares / Alex Domínguez

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Desde que hace un mes INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, son muchas las informaciones que se han publicado sobre estos pisos, pero ahora podemos ver uno de ellos por dentro.

El pasado 25 de noviembre, poco después de que se entregaran las llaves, el diseñador arquitectónico Antonio Rabadán publicaba en la cuenta de su estudio la reforma que había hecho en uno de los pisos de la famosa urbanización alicantina de Les Naus. 

De la mano del propio diseñador entramos a un piso, que denomina casa LUCE, en el que paseamos por un amplio salón con un enorme sofá blanco y una gran mesa central y otra mucho más grande para cinco comensales. Las molduras y la iluminación especialmente diseñada son los protagonistas de la imagen al igual que una lámpara de cristal que cuelga sobre la zona de comedor con otra moldura circular.

“Antes era una vivienda promoción sin alma y hoy respira un carácter propio”, explica el diseñador que añade que la cocina se abrió al salón “para crear un espacio neoclásico luminoso donde las molduras recuperan su protagonismo”.

Seguimos el recorrido por la vivienda y vemos un baño con un gran lavabo de piedra, un enorme vestidor en alargado con puertas a ambos lados y una habitación de matrimonio con un baño en suite.

Noticias relacionadas

“La iluminación siempre tan característica de nuestro trabajo articula cada ambiente y realza las estructuras”, explica Radabán en la publicación y añade: “En cada rincón hemos dado vida a un hogar que antes no tenía”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  6. Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
  7. El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
  8. Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font

Jorge Carrillo: «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo»

Jorge Carrillo: «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo»

Laura Portas: «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»

Laura Portas: «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad»

Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau: «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china»

Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau: «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china»

Reyes Monforte: «Leni Riefenstahl. La célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?»

Reyes Monforte: «Leni Riefenstahl. La célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?»

Xavier Guix: «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente»

Xavier Guix: «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente»

Máximo Huerta: «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares»

Máximo Huerta: «Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares»

Jordi Sierra i Fabra: «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka»

Jordi Sierra i Fabra: «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka»

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»

Senén Barro: «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a Intelixencia Artificial»
Tracking Pixel Contents