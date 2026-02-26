El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general y le abre la puerta para pedir amparo al TC

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado anular la condena al ex fiscal general del Estado, que era lo que le solicitaban tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, una decisión esperada --este tipo de recursos no suelen prosperar-- y que abre la puerta a que Álvaro García Ortiz pueda acudir ahora en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Insiste, frente a los argumentos esgrimidos, en que la libertad de expresión no ampara la divulgación de una nota informativa que contenía datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, y que la intención de defender a la Fiscalía como institución frente a lo que ésta consideraba un bulo "no anula la antijuridicidad de la conducta" atribuida a su principal responsable.

La decisión hecha pública este jueves cuenta con el voto discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las mismas que se posicionaron en contra de la sentencia que inhabilitó por dos años a García Ortiz para seguir siendo fiscal general por un delito vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en nombre del García Ortiz, argumentaron varios motivos de nulidad. Entre ellos, que la sentencia dictada contra él suponía incurría "construcción doctrinal" realizada para condenarle supone "un secuestro" a la posibilidad de que, como ocurrió en su caso, la Fiscalía pueda reaccionar cuando "se ve gravemente atacada", lo que vulneraría la "libertad de expresión institucional y el deber legal de informar a la ciudadanía".

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declarando en el juicio contra el fiscal general del Estado / EUROPA PRESS

En respuesta a estos argumentos, el tribunal insiste en que la libertad de expresión, aunque García Ortiz la tilde de institucional, "no ampara la publicación de una nota informativa con datos confidenciales, que no deben ser divulgados y de los que se conoce por razón del cargo". Lo demuestra, entre otras cosas, la existencia del propio régimen disciplinario de los miembros del Ministerio Fiscal".

Régimen disciplinario

Este régimen interno disciplinario, recuerda el Supremo, obliga a activar el mecanismo sancionador cuando la fiscalía revela dato reservados "sin que sea óbice para ello ni que el asunto tenga relevancia pública, ni que esté limitando su libertad de expresión".

Por otro lado, el auto se refiere a la necesidad señalada tanto por la defensa de García Ortiz como por la propia Fiscalía de respaldar la actuación del Ministerio Público "tras diversos ataques institucionales", si bien insiste en que ello constituye "un exceso que no puede verse amparado por la libertad de expresión, sino que activa el campo de protección penal al afectar al bien jurídico protegido en el delito del artículo 417.1 del Código Penal (vulneración de datos reservados)".