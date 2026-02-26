La primera gran reválida autonómica de Vox en Castilla y León

Vox cumple este 2026 doce años como formación política, y ocho como partido con representación parlamentaria, algo que alcanzó por primera vez a finales de 2018 en las elecciones al Parlamento de Andalucía. Los de Santiago Abascal han ido creciendo paulatinamente, con pasos adelante y pasos atrás en cuanto a representación electoral, pero habiéndose consolidado ya como la tercera fuerza política de la cuarta economía de la Unión Europea (UE).

En el caso de Castilla y León, cuya campaña electoral arranca este viernes, la extrema derecha afronta la que posiblemente será su primera gran reválida autonómica, tras confirmar los recientes comicios de diciembre en Extremadura y de este mismo febrero en Aragón su exponencial crecimiento en las urnas. Pero es que en el caso de la región más extensa de España (y una de las más despobladas) la formación parte de lo que ya fue un gran resultado en 2022, con Juan García-Gallardo al frente, quien luego fuera vicepresidente del popular Alfonso Fernández Mañueco, hasta que Abascal rompió todas las coaliciones con el PP en el año 2024. El 17% de los votos obtenido entonces, que le otorgó 13 procuradores en las Cortes regionales, se antoja ahora un listón no del todo fácil de superar, y las últimas encuestas les sitúan justo en ese límite, pero sin superarlo.

Aun así, y pese a las inevitables lecturas comparadas, mantenerse como tercera fuerza política y con un porcentaje de sufragios cercano al 20% no haría sino consolidar el proyecto de Abascal, aunque cualquier leve retroceso el próximo 15 de marzo haría aflorar, sin duda, lecturas en clave nacional. Fundamentalmente por el estancamiento de las negociaciones en Aragón y en Extremadura, donde salvo sorpresa mayúscula la semana que viene se vivirá la primera investidura fallida de la presidenta en funciones de la Junta, la popular María Guardiola, quien no obstante tendría margen para obtener más adelante el apoyo de la cámara extremeña, evitando así eventualmente una repetición electoral con la que se especula con fuerza en las últimas semanas.

La marca y el líder nacional

Las bazas de Vox para la campaña revisten poca o ninguna sorpresa. El candidato autonómico es lo de menos, aunque en esta ocasión García-Gallardo, ahora fuera de la política pero crítico como militante de base con la dirección nacional, deja paso al hasta ahora presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con el que Mañueco ha cultivado una buena relación estos cuatro años, marcada obviamente por el rango institucional del candidato de Vox.

Lo importante es, sin duda, la marca, y el líder nacional, Abascal, que volverá a ejercer de candidato de facto, apurando ya desde la precampaña su presencia en las 9 provincias castellano y leonesas, algunas limítrofes con su Amurrio natal, en Álava. Baste como botón de muestra el hecho de que este miércoles incluso se ausentó del pleno parlamentario, aprovechando que esta semana no le tocaba preguntar a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

Castilla y León es tierra propicia para algunos de los puntos fuertes del discurso de Vox, pero no tanto para otros. Sin duda todo lo referente al campo, en pleno debate europeo sobre la aprobación de Mercosur y sus salvaguardas, aspecto este último en el que está tratando de poner el acento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le permitirá a Abascal desplegar un discurso de apoyo cerrado y sin fisuras al sector primario y sus reivindicaciones. Aunque por otro lado, se trata de una de las regiones de España con menor presencia de inmigración, la otra gran clave de la oferta electoral de la extrema derecha.

Por otra parte, es el lugar donde durante más tiempo ha gobernado Vox, ya que el resto de coaliciones con el PP se sustanció más de un año después, en el verano de 2023, y por lo tanto apenas duraron algo más de un año. No es ningún secreto que el mentado García-Gallardo se opuso a esa ruptura, que le dejó sin su cargo de vicepresidente de la Junta, aunque disciplinadamente acató su salida del Ejecutivo presidido por Mañueco. Asuntos de esta última legislatura autonómica que sin duda entrarán ahora en liza en la campaña.