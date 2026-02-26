Caso Koldo
El juez Moreno cita a Aldama para que le entregue el sobre que sostiene prueba la financiación ilegal del PSOE
El empresario deberá entregar el documento el próximo día 4 de marzo en la pieza secreta en la que se investigan los pagos del partido socialista
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el próximo 4 de marzo al empresario Víctor de Aldama para que haga entrega del sobre que dice poseer y que, según su versión, probaría una supuesta financiación ilegal del PSOE. De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción quedará aportada en la causa en la que se investiga en secreto los pagos en efectivo que realizaba el PSOE.
Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha procedido a citar a Aldama, después de que en su declaración ante el juez Santiago Pedraz, en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, afirmara tener en su poder un sobre remitido por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, con pruebas de la presunta financiación ilegal del partido socialista.
