Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi
El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
Juan José Fernández
Agentes secretos que investigaron el 23-F sufrieron amenazas de compañeros: "Habrá que colocar explosivos en el coche de algún hijo de puta"
"Algún día se va a levantar la veda", le dijo un compañero al sargento del Ejército y miembro del Cesid Parra. Cuando estas palabras fueron pronunciadas, el servicio secreto antecesor del CNI pasaba por una enorme crispación en la primavera de 1981. El golpe de Estado fallido del 23-F y las revelaciones de la implicación de miembros del Cesid habían hecho temblar las estructuras de todo el servicio de inteligencia, donde el sector golpista que se veía descubierto trataba de imponer una ley del silencio a toda costa.
Roberto Bécares
El abogado de Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda a "650 kilómetros" de su abogado y "llena de humedad": "Está enfermo"
La defensa del teniente coronel Antonio Tejero, brazo ejecutor del golpe de Estado del 23-F de 1981, presentó un durísimo escrito ante el Ministerio de Defensa por las "infracciones procedimentales" cometidas durante el juicio y después, según consta en uno de los cientos de documentos que esta miércoles han sido desclasificados y publicados por el Gobierno de España. En un escrito que firman los abogados de todos los condenados, se denuncia que "se ha violado" el secreto sumarial al aparecer publicadas en la prensa frases textuales que pronunciaron los golpistas durante el juicio.
Los documentos incluyen varias alusiones a Fraga en relación a operaciones como la de 'los coroneles'
En un documento encabezado por "militares españoles" se dan unas consignas para actuar después del golpe del 23-F en el que afirman que el primer fallo fue "dejar al Borbón libre" y tratarle como un caballero por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular". Además añaden una serie de recomendaciones para actuar en "acciones sucesivas".
El citado papel está manuscrito y forma parte de los documentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros.
El nombre de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, aparece mencionado en varias ocasiones. Los autores bosquejan el contexto previo al golpe de Estado a partir de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento, un año antes del intento del intento de levantamiento: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares.
El rey, decidido con el orden constitucional ante Milans
Tras la emisión en TVE de su mensaje contra el golpe de Estado a la 01.12 del 24 de febrero de 1981, el rey transmitió al general Milans del Bosch su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás".
Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23F. Titulado, 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'.
En sus "órdenes" enviadas por telex a Milans del Bosch, --quien tras el asalto al Congreso había emitido un bando en el que asumía el poder en toda la III Capitanía Militar, con sede en Valencia, y había sacado los tanques a las calles de esta ciudad--, el rey le hacía saber también "con toda claridad" que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey".
Un periodista mallorquín pidió por teléfono a Tejero que depusiera su actitud
Un periodista mallorquín trató de convencer al coronel Antonio Tejero de que pusiera fin a sus planes la noche del 23 de febrero de 1981.
Así figura en la documentación desclasificada este miércoles y entre la que se encuentra la transcripción de la declaración como testigo del periodista Joan Pla, amigo de Tejero, en la sesión del 19 de abril de 1982 de la vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Según figura en la transcripción, el periodista mallorquín conocía a Tejero desde que siendo director de 'El Imparcial' propició una campaña de adhesiones y firmas para que la Guardia Civil continuara siendo un cuerpo militar.
Los papeles del 23F, en claves: El "fallo" de "dejar al 'Borbón' libre", los miedos de los servicios secretos y un Tejero abandonado por los suyos
La desclasificación de 153 documentos por parte del Gobierno han arrojado luz sobre algunas de las sombras que, 45 años después, persistían todavía en la historia del golpe de Estado del 23-F. Entre informes elaborados por la Guardia Civil, manuscritos anónimos, actas de reuniones de Juan Carlos I y notas sobre el discurrir del juicio a los golpistas se han aclarado las incógnitas sobre el posible papel que jugó el rey, la delicada situación que se vivió en el Congreso de los Diputados o la actuación de los servicios secretos. Todo ello en un día en el que ha fallecido el protagonista de aquella asonada, el teniente coronel Antonio Tejero.
Los servicios secretos previeron que la cúpula militar entrara "en confrontación directa con el poder civil" tras la sentencia del 23F
Los servicios secretos tuvieron bajo su lupa constantemente a la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante todo el proceso que siguió a la fracasada asonada mlitar del 23-F. Y un informe del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, antecesor del actual CNI) evaluó los movimientos y el sentir de esa cúpula militar, previendo "una confrontación directa con el poder civil".
Era uno de los riesgos a los que se enfrentaba España tras la publicación de la sentencia elaborada en el consejo de guerra del 23-F: la actitud levantisca de los generales tras un fallo judicial que condenaba a diversos jefes militares, entre ellos Jaime Milans del Bosch, teniente general con gran ascendencia sobre sus colegas.
Lee aquí la noticia completa.
Marlaska dice que le resulta "harto difícil" comentar la muerte de Tejero: "Cada uno ya tiene su propia idea"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declinado hacer una valoración sobre el ex guardia civil Antonio Tejero, la cara visible de la intentona golpista de 1981, que ha fallecido este miércoles.
"Podréis entender que por muchas circunstancias y en este momento, me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto", ha comentado en los pasillos del Congreso, tras comparecer ante la Comisión de Interior.
Precisamente este miércoles se ha levantado el secreto que pesaba sobre buena parte de los documentos clasificados de aquel intento de asonada de hace 45 años, una vez publicada oficialmente la desclasificación aprobada por el Gobierno.
Informes policiales revelan focos de agitación universitaria en Murcia y Cartagena tras el 23F
Los informes desclasificados de la Comisaría General de Información (CGI) relativos a la situación de las regiones policiales tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero detallan la actividad de diversos grupos políticos en la capital murciana.
Según los documentos titulados 'Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas', los servicios de inteligencia policial monitorizaron especialmente el ámbito universitario durante las jornadas del 24 y 26 de febrero de 1981.
El primer informe, fechado el 24 de febrero, señala que en la zona universitaria de Murcia aparecieron pancartas firmadas por la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC). En dichas comunicaciones se solicitaba explícitamente la "depuración de las FAS (Fuerzas Armadas) y FOP (Fuerzas de Orden Público)".
