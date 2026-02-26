Andalucía se acerca a sus elecciones: Juanma Moreno anuncia que disolverá el Parlamento en abril

El Parlamento de Andalucía vive los últimos compases de la legislatura. Si hace apenas unos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba que los comicios autonómicos serían en junio, este ha confirmado en la sesión de control al Gobierno su voluntad de que la legislatura termine en abril. Como mucho, se celebrarán tres plenos clave para sacar adelante las últimas leyes que se encuentran en tramitación.

El presidente ha defendido siempre su voluntad de culminar la legislatura y de evitar, por todos los medios, el adelanto electoral. Los últimos comicios se celebraron el 19 de junio de 2022, justo antes de las vacaciones escolares. Esta misma semana, el dirigente popular reiteró su voluntad de continuar con su hoja de ruta y que las elecciones se celebrarán "semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas".

La Cámara autonómica debe disolverse 54 días antes de la convocatoria de elecciones. De esta forma, para cumplir con su intención de que los comicios sean en junio, como muy pronto, el Parlamento se disolverá la tercera semana de abril y reduce las opciones de citas electorales. En este periodo no se podrán realizar ni anuncios ni inauguraciones y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá abandonar su cargo.

Fechas posibles para las elecciones andaluzas

Fuentes de San Telmo aseguran que el presidente todavía no baraja una fecha en concreto y apuntan a que tienen tiempo suficiente para pensarlo y decantarse por una en concreto. Pese a esto, el anuncio que este jueves ha realizado el presidente reduce las opciones. Contando con el plazo necesario que establece la norma, los andaluces solo podrán ser llamados a las urnas en tres fechas: el domingo 7 de junio -fecha poco probable al coincidir con la visita del Papa- el 14 o el 21 de ese mes.

Este nuevo anuncio se ha producido después de que la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le pidiera al presidente la tramitación de una nueva propuesta de ley, a tramitar ante el Congreso, para reconocer a Manuel José García Caparros como víctima del terrorismo. "Esa iniciativa, sabe usted que va a decaer, no da tiempo a aprobarla", ha señalado el presidente autonómico en su intervención de réplica sobre los tiempos parlamentarios.

Pese a que el PP tuvo una ligera caída en las encuestas tras la crisis de los cribados, el PP se mantiene al límite de la mayoría absoluta. Además, la caída en picado de los socialistas en Extremadura y Aragón da alas en San Fernando para confiar en que esta situación se repita en Andalucía. De hecho, esta misma mañana, el presidente andaluz ha confirmado en Cadena Ser que ni siquiera se plantea "tener que trabajar con Vox" en la próxima legislatura.

El PP ultima la aprobación de leyes

Las encuestas son favorables para el PP, a quienes le mantienen la mayoría absoluta. "Ahora estamos en condiciones de reeditar esa mayoría y quiero pensar que vamos a intentar por todos los medios hacerlo", ha insistido el presidente de la Junta. Para el popular, la única duda de cara a las autonómicas, que se celebrarán en el mes de junio, es si el PP gobierna en solitario o si se mete "en el lío que supone la inestabilidad de no tener gobierno".

"Usted sabe que esta legislatura se acaba en abril, se tiene que disolver el Parlamento, legalmente limitando el tiempo máximo de legislatura", ha explicado el presidente de la Junta. Las que sí se aprobarán son las de patrimonio cultural, turismo sostenible, ciencias y la creación de los colegios profesionales de pedagogos y detectives. Todas nacidas a propuesta del Gobierno andaluz y que han sorteado los trámites parlamentarios gracias a los apoyos de la mayoría absoluta.