Investigación
El TSJ de Andalucía no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz
Lorenzo del Río, presidente del tribunal, ha asegurado en Córdoba que el traslado de pruebas, por parte del administrador, sin autorización judicial "no es una noticia agradable de escuchar"
Pilar Cobos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dejado este miércoles la puerta abierta a posibles consecuencias por la retirada de materiales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) realizada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sin autorización judicial. En declaraciones a Diario Córdoba, ha afirmado que "ya veremos si tiene, o no, alguna dimensión".
Esa extracción y traslado de piezas de las vías donde se registró el siniestro tuvo lugar el mismo día que este responsable reivindicó, ante la puerta del Tribunal de Instancia de Montoro, la importancia de la cadena de custodia de los vestigios recogidos en la zona cero de la catástrofe. Así las cosas, Lorenzo del Río ha admitido este miércoles que la actuación de Adif "no es una noticia agradable de escuchar".
En una breve atención a la prensa realizada después de una reunión en la Ciudad de la Justicia, ha hecho hincapié en que "lo ideal sería que todo lo que se hiciera y que todos los posibles medios de investigación, que se haga cualquier actuación con conocimiento de la jueza de instrucción". La jueza que dirige la investigación judicial es Cristina Pastor, titular de la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro.
En los últimos días, ha trascendido públicamente un comunicado remitido por la Guardia Civil a esta jueza, donde informó sobre la extracción y el traslado de trozos de vía efectuados por Adif entre los días 22 y 23 de enero (cuatro días después de la catástrofe) sin comunicarlo y sin solicitar autorización. Estos materiales han sido almacenados en dependencias de Adif en la localidad de Hornachuelos.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»