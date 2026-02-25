Sara Fernández

Sánchez utiliza a Madrid para atacar a Feijóo: "¿Qué va a hacer en Móstoles? ¿Con 'Los Pocholos'? ¿Y Quirón?"

El Congreso de los Diputados vive este miércoles una sesión cargada de temas de actualidad que enfrentan a PSOE y PP y, especialmente, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, en una jornada en la que los documentos del 23F serán desclasificados. El cara a cara ha subido de tono desde el arranque cuando, en su respuesta al líder del PP, el presidente del Gobierno ha cargado contra lo que ha definido como una intervención "escrita" y basada en "mentiras, bulos e infamias", afeándole que acuda al hemiciclo "una vez a la semana" y que no lo haga, dijo, apoyándose en hechos.