Pleno
Directo | Sánchez y Feijóo se vuelven a enfrentar cara a cara en el Congreso
El trasfondo de las negociaciones PP-Vox es uno de los asuntos que marca el pleno de la Cámara Baja
EFE, Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelven a enfrentar en un cara a cara en la sesión de control del Congreso, con el trasfondo de las negociaciones entre PP y Vox para pactar gobiernos en Aragón y Extremadura.
El Gobierno se enfrenta esta semana a un nuevo intento para sacar adelante los decretos de subida de pensiones y del escudo social en el Congreso, donde tendrá que contestar además a las críticas de la oposición tras la caída del DAO de la Policía Nacional por una querella por agresión sexual.
El pleno se celebra el día en el que el Gobierno desclasifica los documentos del 23-F que hasta ahora se mantenían en secreto y un día después de que la jueza que instruye la causa de la dana haya elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición razonada que supone el primer paso para solicitar que se investigue a expresidente valenciano Carlos Mazón por su papel en el día de la tragedia.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»