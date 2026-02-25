Negociación
PP y Vox retoman los contactos en Extremadura con una nueva reunión a la que asistirá Miguel Tellado
En el encuentro se abordarán medidas concretas y su posible dotación presupuestaria
Rocío Entonado Arias
El PP y Vox han retomado los contactos en Extremadura con una nueva reunión en la que intentarán reconducir la situación de bloqueo a menos de una semana de que María Guardiola se someta a una investidura con resultado incierto. En el encuentro, que se celebrará este jueves en Mérida, participará el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que Génova anunciara el lunes su implicación en las negociaciones autonómicas.
Tellado, número 2 de Alberto Núñez Feijóo, ya participó en las negociaciones para formar gobierno en 2023, actuando como mediador para que Guardiola aceptara el gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal. Esta nueva cita se produce después de que ambas formaciones hayan reconocido la necesidad de seguir dialogando para explorar un posible acuerdo que permita tanto la investidura como la estabilidad del próximo gobierno autonómico.
Negociación in extremis
Tras la fase de bloqueo y mensajes cruzados de las últimas semanas, los contactos se retoman en un escenario de presión creciente ante la cercanía de los plazos parlamentarios y la posibilidad de llegar a un desenlace incierto si no prospera la investidura. El movimiento se ha producido después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablase el domingo con el líder de Vox, Santiago Abascal, y publicase un documento marco para sentar las bases de la negociación.
Sin embargo, ese decálogo ha abierto un nuevo cisma entre ambas formaciones, después de que el propio Santiago Abascal reconociera estar molesto: "Es como si tratasen con salvajes", lamentaba tras acusar al PP de "pretender domar a Vox". Posteriormente, Feijóo ha aclarado que ese documento no es para Vox, sino de "apoyo" a los líderes territoriales del partido, a los que en ningún momento se va a "tutelar".
