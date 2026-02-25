23F, el golpe de Estado
"Dejar al 'Borbón' libre", uno de los "fallos" que identificaron los golpistas tras el 23-F
Un informa manuscrito anónimo critica que el Rey quisiera seguir con su "intento suicida" de "tener un gobierno con los socialistas"
Entre las decenas de documentos que ha desclasificado el Gobierno sobre el 23-F hay uno en cuestión que recoge tanto los planes previos para acometer el golpe de Estado como el análisis de los errores que impidieron el triunfo de la asonada. Entre estos últimos está el no haber tenido controlado a Juan Carlos I, lo que da a entender que el rey emérito no tenía constancia de los planes que estaba tramando el que fuera el secretario general de la Casa del Rey entre 1976 y 1977, el general Alfonso Armada.
"Primer fallo: Dejar al 'borbón' libre y tratar con él como si fuese un caballero", indica el manuscrito anónimo que estaba en poder de la Guardia Civil. El documento, que parece recoger las consideraciones de una tercera persona, glosa así el primero de los fallos "a corregir para actuaciones sucesivas". A esto, añade una consideración sobre los movimientos del rey emérito: "Considera que el rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".
Más adelante, también se advierte de la necesidad de establecer mecanismos que obliguen a todos los involucrados a participar: "Es indispensable introducir dispositivos de seguridad que garanticen que los comprometidos actúen en la forma prevista o permitan que actúen sus subordinados cuando ellos no quieran o no puedan". Una advertencia lógica, ya que Tejero tenía apalabrados los apoyos de otros mandos del Ejército que, una vez iniciado el golpe de Estado, no actuaron. A continuación, se indica cuál podría ser uno de estos "dispositivos de seguridad". Así, se plantea como "preciso" contar "en cada unidad con hombres dispuestos a forzar por las armas el cumplimiento de las palabras dadas para la acción, cuando vuelvan a darse horas críticas".
