El director de Comunicación declara que notó a Mazón con "tono de tensión de trabajo y compromiso" cuando le llamó al Ventorro

La causa de la dana sigue adelante con las declaraciones del personal de confianza del núcleo duro de Carlos Mazón, a pesar de la presentación de la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), presentada ayer por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Ante la jueza, el fiscal y los letrados de la dana comparece hoy Francisco González, exdirector general de Comunicación y Promoción Institucional, que mantiene el cargo de responsable de la Promoción Institucional.

La jueza de la dana citó a Francisco González porque "la señora Pradas tenía como contacto 'Paco González, Prensa Presidencia'. Y el 29 de octubre González habló con la consellera responsable de la emergencia Salomé Pradas y con Carlos Mazón entre ellos entre las 18.25 horas y las 18:48 horas". Y que constituyen la clave de su declaración. González ha admitido que llamó él a Carlos Mazón a las 18.48 horas porque al día siguiente el entonces presidente de la Generalitat tenía un acto en Madrid por la mañana y después por la tarde. Según el testigo, la conversación con Mazón versó sobre la posibilidad de desplazarse a Utiel, inundada desde las 13 horas y con seis fallecidos, esa tarde noche o al día siguiente. Según González, Mazón le dijo que hasta que no acabara el Cecopi (el Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia, en marcha desde las 17 horas) no podían tomar ninguna decisión al respecto.

Aunque en los minutos posteriores González hablo con Pradas, el periodista ha defendido que no existía relación entre ellas. "Ni Pradas, ni Mazón me dicen nada de que han hablado entre ellos". La conversación con Pradas se centró en la necesidad de contactar con À Punt para difundir información oficial, ante "la propagación de bulos que ya empezaban a circular". Francisco González ha explicado que hizo la gestión y contactó con el director de informativos de À Punt, Ivan Esteve.

Respecto a esas llamadas, la magistrada de la dana se ha interesado si notó "tono de preocupación" en la consellera Salomé Pradas y en Mazón. "No, de trabajo, de responsabilidad", ha asegurado sobre cómo escuchó a Mazón. Y respecto a la consellera, "de estar encima de las cosas, de compromiso de trabajo y responsabilidad".A ambos ha asegurado que los notó con "tono de tensión de trabajo y compromiso".