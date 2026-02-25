"¡Quieto todo el mundo!": Las frases para la historia del golpista Antonio Tejero

El autor del fallido golpe de Estado del 23-F, Antonio Tejero, ha fallecido en València a los 93 años. El por entonces teniente general de la Guardia Civil irrumpió en el hemiciclo del Congreso al grito de “¡quieto todo el mundo!” cuando se estaba produciendola votación sobre la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Su frase más famosa y que ha marcado este hito de la historia reciente de España, completada con la orden de “¡al suelo!” ya tras subirse a la tribuna y mientras disparaba varias veces al techo. Condenado a 30 años de cárcel por rebelión militar consumada con el agravante de reincidencia, quedó en libertad condicional en 1996. Estas son otras de sus frases más famosas:

“Todo por España”, le responde al presidente Adolfo Suárez cuando le preguntó sobre sus intenciones durante el intento del golpe, durante una breve conversación en una sala contigua al Hemiciclo.

“¡Se siente, coño!” (sic). Frase tradicionalmente atribuida a Tejero que dirigió a los diputados, aunque algunos historiadores interpretan que podría haberla pronunciado otro de los asaltantes.

“Servicio a España, defensa de la Corona, un Gobierno fuerte, acabar con ETA”, fue la arenga que lanzó a los guardias civiles antes de partir en autobús para el asalto del Congreso.

“¡Quieto todo el mundo!”; “¡al suelo todo el mundo!”, fue la orden con la que irrumpió en el Congreso, acompañado de 250 guardias civiles, y pistola en mano antes de disparar al techo del Hemiciclo.

“No recibo más órdenes que las del general Milans del Bosch”, responde Tejero durante el golpe a la llamada de Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real, de deponer las armas, según coinciden en recoger varios historiadores que reconstruyeron los acontecimientos.

“Mi general, antes que entregarme le pego un tiro y después me mato”, le contestó al director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu, para intentar convencerlo, ya en las últimas horas del golpe, de que depusiera su actitud.

“No puedes negarte. Es una operación a nivel nacional. Nos sigue todo el Ejército y el rey detrás, respaldando”. Con esta frase fue como Tejero instó a otro mando para requerirle los conductores de los autobuses con los que trasladar al Congreso los guardias civiles implicados en el asalto.

“Ante la gran mayoría de mandos de las Fuerzas Armadas siento un profundo desprecio por su cobardía y por su traición a la patria”, concluyó en su alegato final durante el juicio por el que fue condenado tras el intento de golpe.

“En este proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. Necesitamos, señor, una buena y ágil ley terrorista, con facilidades para los actuantes y castigo rápido y ejemplar para los asesinos”, defendió el 31 de agosto de 1978 en un artículo firmado en el medio ultraderechista ‘El Imparcial’.

“Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con [el general Alfonso] Armada un Gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir: lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el Rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos: el Rey, Armada, Milans del Bosch", aseguró en una de sus últimas entrevistas el autor del intento de golpe de Estado.