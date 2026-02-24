Tribunales
El PP cita a José Bono y Borja Cabezón a la 'comisión Koldo' del Senado y vuelve a llamar a Torres y Leire Díez
Los populares citan también a Patricia Úriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García
EP
El PP ha citado al exministro José Bono y el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', y ha vuelto a llamar a otras personas que ya prestaron declaración ante el organismo, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la exmilitante socialista Leire Díez o Patricia Úriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García.
Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un vídeo remitido a los medios de comunicación en el que ha señalado que el exministro Bono "tendrá que dar la cara en el Senado por todos sus chanchullos", en alusión a las informaciones publicadas en medios de comunicación que aseguran que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana.
Los 'populares' también han solicitado la comparecencia del exdirector de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, el exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, o el secretario del Consejo de Administración de Globalia, Ramiro Campos. Además, el PP ha vuelto a llamar al empresario Antxon Alonso, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, o Joseba García, hermano de Koldo García.
