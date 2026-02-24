Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

Asturias ha sido el lugar elegido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles en Infiesto (Piloña) las nuevas iniciativas de su gobierno sobre reto demográfico y para buscar el equilibrio poblacional con el fin de acabar con eso que de un tiempo a esta parte se llama la "España vaciada".

Sánchez aprovechará la celebración en el concejo de la 'European Rural Youth Forward Conference 2026', un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

Fachada de La Benéfica, en Piloña. / Luisma Murias

La puesta de largo de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Ejecutivo central socialista tendrá por escenario La Benéfica, el centro cultural impulsado por el artista asturiano Rodrigo Cuevas.

Con Sánchez estarán también la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, que tiene previsto realizar varias visitas por Asturias relacionadas con el empredimiento en el sector agrario, tanto este miércoles como el jueves. Por parte del Principado no faltará el presidente regional, Adrián Barbón.

Noticias relacionadas

La presencia del Presidente del Gobierno en Infiesto es la gran novedad de la jornada europea, en la que ya se conocía la presencia de la Ministra Aagesen, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico será a partir del mediodía en La Benéfica. Aagesen y Barbón inaugurarán el acto y Pedro Sánchez se encargará de clausurarlo.