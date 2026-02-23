La Policía convoca el trámite de sustitución del DAO mientras la oposición prepara una nueva andanada contra Marlaska

La Policía Nacional ha abierto a las dos de esta tarde el proceso burocrático para la elección de una nueva persona que ocupe el cargo de director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, confirman fuentes de su dirección general. Esta apertura formal tiene lugar una vez se ha publicado en la Orden General, el boletín interno, la convocatoria para la cobertura de esa vacante, que de forma interina está ocupando ahora la comisaria principal y directora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, integrante de la Junta de Gobierno de la Policía.

Se trata de un gesto de trámite, pues la elección está prácticamente cerrada, según las mencionadas fuentes. Si bien la decisión no es definitiva. el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere que sea una mujer quien suceda al dimitido comisario José Ángel González, al que una inspectora de policía le ha acusado ante la Justicia de haberla agredido sexualmente en abril de 2025.

El proceso ha arrancado con la publicación de una resolución, la que corresponde a la llamada "Convocatoria Pública Número 10/2026", en la que se dispone la "provisión del puesto de trabajo de director/a adjunto/a operativo/a". En la propia convocatoria se recuerda que el puesto se cubre "por libre designación". A partir de la publicación de este anuncio, se abre un periodo formal de siete días para que los interesados o las interesadas puedan presentar sus candidaturas, por lo que no habrá un nombramiento para el cargo clave de la dirección operativa antes de la próxima semana.

Nueva andanada

Entre tanto, se calienta una nueva andanada de la oposición en torno al ministro Marlaska. El titular de Interior del no acudirá este miércoles a la habitual sesión de control al Gobierno, por lo que no tendrá que responder, en ese habitualmente tenso momento parlamentario, a las preguntas de los diputados sobre el escándalo de violación que tiene al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO) y a una subordinada suya como protagonistas.

El ministro no acudirá a esa sesión -es una de las pocas que se pierde en siete años al frente de interior- porque esa misma mañana estará volando de regreso desde Roma de una reunión sobre política migratoria con sus homólogos de italia, Grecia y Pakistán.

No obstante, llegará a tiempo, salvo complicaciones, para llevar a cabo este mismo miércoles una comparecencia aplazada: la que hace unas semanas estaba prevista para explicar la aplicación por la Dirección General de Tráfico de la obligación de los conductores de llevar balizas en sus coches. Esta comparecencia fue aplazada el pasado 29 de enero por encontrarse Marlaska enfermo por un proceso viral.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso en materia de Interior, Ana Vázquez, ha registrado varias preguntas dirigidas a Interior por el escándalo del DAO. Los destinatarios son el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el propio ministro, pero no la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, porque no estaba ejerciendo en el momento en que, presuntamente, el director adjunto operativo violó a su subordinada en la cocina de su vivienda oficial, el 23 de abril de 2025, según relata la querella, que tramita el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.

Hay una petición de comparecencia en el Congreso formulada por el PP, que aún la mesa de la Cámara Baja debe meter en la agenda de sesiones.

La portavoz popular Vázquez ha deplorado este lunes: "Nos duele que el presunto agresor no lo hayan cesado. Dimitió él y además no le abrieron expediente disciplinario, como marca la ley del año 2010 de disciplina de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Lo ha dicho durante una concentración de protesta que ha llevado a cabo el sindicato policial JUPOL, mayoritario en el cuerpo, que ha reunido en las cercanías de la sede de Interior a medio centenar de personas, entre ellas sindicalistas de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo la dimisión de Marlaska y de Pardo.

En la concentración, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha lamentado que "nadie da la cara" en Interior mientras sube "la crispación" dentro del cuerpo y "se ataca a la Policía por las actitudes de un director adjunto operativo que entendemos que comprometen a todo el cuerpo".