Maíllo ve "insuficiente" la desclasificación del 23F y urge a Sánchez a lanzar una nueva ley de secretos oficiales esta legislatura

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pide al Gobierno ir más allá después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado la desclasificación de documentos oficiales del intento de golpe de Estado del 23F. Una noticia que el dirigente andaluz ha recibido como una buena noticia, pero que ve "insuficiente", pidiendo poner en marcha esta legislatura una nueva norma que supla la "ley infame de secretos oficiales del franquismo".

En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum y preguntado por este asunto, Maíllo ha defendido que "es una buena noticia la desclasificación de documentos del 23F y es una noticia insuficiente también". En este sentido, advirtió de que "falta, y animo a Pedro Sánchez a que también lo diga, la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, porque estamos aún en la ley del franquismo de 1968".

Además, aseguró que "yo si fuera presidente ya lo habría desclasificado", insistiendo en sustituir la "ley infame", y urgiendo a hacerlo antes de 2027: "Antes de que acabe la legislatura debería presentarla", reclamó al presidente de Gobierno.

El coordinador federal de Izquierda Unida estuvo acompañado por la líder del partido en Extremadura, Nerea Fernández, que insistió, como ya ocurrió el sábado en el acto de relanzamiento de Sumar, en que "el estado de ánimo está cambiando", abriendo paso a la "esperanza". "Por eso es importante Antonio, porque no viene a cabalgar la ola, sino a darle dirección a lo que ya está en marcha", defendió, en la presentación del dirigente andaluz. "No viene a vender humo, a prometer lo que no puede cumplir".

Entre los asistentes acudió una amplia representación de IU, desde el portavoz parlamentario del partido, Enrique Santiago y cargos de distinto niveles como Clara Alonso, el diputado Nahuel López. También asistieron dirigentes de otras fuerzas como la exeurodiputada Eugenia Rodríguez Palop, los diputados de Sumar, Txema Guijarro y Carlos Martín Urriza; la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y otras figuras como los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.