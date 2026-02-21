Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez interviene en un acto de homenaje al pueblo gitano

Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el acto de homenaje al pueblo gitano.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el acto de homenaje al pueblo gitano. / EP

Redacción

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en el Palacio de la Moncloa un acto de homenaje al pueblo gitano para celebrar su aportación a la sociedad y cultura españolas, con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.

