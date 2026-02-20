Sánchez agita la subida fiscal a los grandes patrimonios: "Los que más tienen deben contribuir más"

El debate sobre el aumento de la fiscalidad a los grandes patrimonios se está volviendo a instalar dentro del Gobierno de coalición y este mismo viernes Pedro Sánchez lo agitó en público al defender que “los que más tienen, deben contribuir más”. Lo hizo citando al profesor Gabriel Zucman, promotor de una tasa para gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros, quien se encontraba en el acto clausurado por el jefe del ejecutivo sobre desigualdad.

Sánchez reconoció que “las mayorías que tenemos no son las de la anterior legislatura”, pero sin dejar de señalar que los pasos hacia una fiscalidad progresiva todavía son “insuficientes”. Con todo, puso en valor que en “gracias a medidas como el impuesto a las grandes fortunas, a las tecnológicas o el impuesto sobre entidades financieras, y al impuesto de Patrimonio, el 10% más rico acapara tres puntos menos de la riqueza que la media europea”. Por el camino se ha quedado el impuesto a las energéticas y este año caducará el de las entidades financieras.

La denominada tasa Zucman permitiría a España recaudar hasta 5.200 millones. Desde Sumar, que presionan para impulsarla, señalan que se financiaría la renta universal por crianza. Una medida que buscan encajar en el proyecto de Presupuestos, sin resignarse a impulsarla igualmente si estos no salen adelante. De ahí que se anticipen vías para aumentar la recaudación.

Además de poner en valor un “sistema fiscal justo que redistribuya la renta y la riqueza”, Sánchez volvió a dirigirse a la patronal para sus beneficios se traduzcan en aumentos de salarios. “Animamos a la patronal a que se siente con los sindicatos en la mesa de negociación colectiva para que los salarios se puedan aumentar en los próximos años”, conminó.

El presidente del Gobierno endureció el discurso contra las élites para defender que “la gente quiere un proyecto vital”. Algo que, aseguró, “algunos se lo están negando, mientras ellos sí se pegan la vida padre. Queremos que los oligarcas de la desigualdad cumplan con su obligación. Que paguen impuestos. Que paguen más a sus trabajadores”, concretó.

Sin referirse directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez contrapuso que “este Gobierno no va a ir a las mansiones de estas élites a rendirles pleitesía”. Tras ello, arengó que “ni todas las ‘criptos’ del mundo ni todos los 'like' de Youtube van a poder con nuestro compromiso a favor de la mayoría social de nuestro país”.

Estudio sobre desigualdad

Sánchez aprovechó su clausura de las jornadas celebradas en el CSIC para anunciar la puesta en marcha del ‘Estudio Generaciones del Futuro’. Liderado por el propio CSIC, junto al INE y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno, pretende analizar “cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en el desarrollo y en las oportunidades”. El objetivo pasa por entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades, “para poder anticiparnos y diseñar mejores políticas públicas eficientes y equitativas”.

Noticias relacionadas

El Gobierno también ha puesto sobre la mesa el impulso de programas específicos destinados a fomentar el desarrollo de la empleabilidad y el fomento del empleo para las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. “Los países más desiguales tienen hasta siete veces más probabilidades de sufrir la erosión de sus instituciones democráticas. Una sociedad desigual es mucho menos libre, mucho menos productiva y, por qué no decirlo, más infeliz”, remachó el jefe del Ejecutivo.