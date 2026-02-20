Felipe VI brinda una cálida despedida al portugués Rebelo de Sousa en su última visita oficial

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha realizado este viernes su 14ª y última visita oficial a España, ya que dejará el cargo en los próximos días. Felipe VI ha recibido al político luso con honores militares aunque no se trataba de una visita de Estado, una muestra de la cercanía personal y de la calidez con la que el Rey ha querido despedirse del que considera su amigo. Durante la interpretación de los himnos nacionales, la Batería Real ha lanzado una salva de 21 cañonazos.

El viaje, aplazado en dos ocasiones por motivos de salud y por el temporal que azotó hace unos días la península, adquiere así un valor simbólico añadido: el de despedida formal entre dos mandatarios que han cultivado una relación constante y visible. Desde 2016, cuando asumió la presidencia, Rebelo de Sousa ha convertido España en un destino recurrente, tanto en visitas oficiales como en desplazamientos de trabajo. A lo largo de estos años ha coincidido con el Monarca español en cumbres iberoamericanas, foros empresariales y encuentros europeos que han consolidado un eje ibérico estable en el contexto comunitario. El Foro COTEC Europa, cuya sede rota entre Madrid, Lisboa y Roma, ha sido uno de los escenarios habituales de esa interlocución.

La relación bilateral se ha sostenido, además, sobre una agenda fluida de viajes recíprocos. Felipe VI ha cruzado la frontera en más de una veintena de ocasiones desde su etapa como Príncipe de Asturias, y los Reyes han realizado tres desplazamientos conjuntos a Portugal durante el actual reinado. Incluso la siguiente generación ha comenzado a tejer sus propios vínculos: la Princesa de Asturias eligió Portugal para su primer viaje oficial en solitario y la infanta Sofía cursa allí este año sus estudios.

En el programa oficial, una reunión con Felipe VI y un almuerzo en honor del visitante en el Palacio Real en el que el Monarca pronunciará un breve discurso.

Elecciones

Rebelo de Sousa dejará el cargo el 9 de marzo tras diez años en la Jefatura de Estado de Portugal, puesto en el que será relevado por el exministro socialista António Jose Seguro, que ganó las elecciones presidenciales del pasado 8 de febrero tras unos comicios en los que los principales partidos se unieron para frenar al candidato de la ultraderecha.