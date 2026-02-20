Memoria
ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y otros socios del Gobierno piden retirar el busto de Manuel Fraga del pasillo del Senado
Fundamentan la solicitud en la Ley de Memoria Democrática subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión"
ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas han registrado este viernes en el Senado una solicitud para que se retire de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de Alianza Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.
Los socios parlamentarios del Gobierno fundamentan esta solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión".
Es más, amparan esta exigencia en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.
"Fraga Iribarne era el ministro responsable de las fuerzas de orden público en aquel momento, por su condición de vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos del Interior. También es importante recordar su papel en gobiernos de la dictadura franquista como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969", añaden los socios parlamentarios del Gobierno en su escrito.
Hace unos años, EH Bildu ya intentó retirar el busto de Fraga de las dependencias del Senado, aunque la mayoría que conformaban PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta por aquel entonces descartó mover esta figura alegando que el retrato se colocó en reconocimiento de su labor durante la transición y como senador.
