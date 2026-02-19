Vox preveía un adelanto electoral en Baleares con Le Senne como candidato al Govern

La dirección nacional de Vox llegó a contemplar el escenario de un posible adelanto electoral en Baleares con Gabriel Le Senne como candidato al Govern. La previsión figuraba en los cálculos internos del partido y también en los presupuestos de 2025, donde se reservó una partida para hacer frente a un eventual anticipo electoral, en paralelo a Castilla y León, territorio donde las urnas se abrirán el próximo 15 de marzo, explican con detalle fuentes del partido. Además, la formación maneja encuestas en las que incluso superaran el 20% de los votos en las islas, con una especial subida en Mallorca, donde la estrategia comunicativa está siendo "sorprendentemente efectiva", sobre todo en redes.

Le Senne no es un dirigente más en el mapa autonómico de Vox. Es uno de los pocos perfiles que la dirección nacional considera plenamente alineados con su estrategia. Cuenta con la confianza directa de Santiago Abascal, de su secretario general Ignacio Garriga y del núcleo duro que pilota la organización. Dentro del partido se le describe como el engranaje más fiable con Madrid, con buena relación con la coordinadora de Acción Política, Montserrat Lluís. En una estructura marcada por tensiones territoriales, ese detalle se valora mucho en Madrid.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, amenazó hace unos meses por primera vez con avanzar los comicios mientras los populares se preparaban para unos meses de vértigo con elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, al considerar que que el PP está "en minoría en el Parlament, pero en mayoría en la sociedad".

El plan, sin embargo, se cruza con una variable judicial. El presidente del Parlament tiene abierto un procedimiento por un presunto delito de odio cometido en la Cámara autonómica. Los artículos 510 y 511 del Código Penal contemplan penas de hasta cuatro años de prisión, con la inhabilitación inherente para cargo público entre tres y diez años.

En Vox descartan una condena y sostienen que Le Senne será absuelto. Pero si la inhabilitación llegara, el partido afrontaría un problema interno en Baleares porque Le Senne es el único dirigente que ha mantenido una fidelidad sin fisuras a Madrid desde el inicio del mandato. Es el puente estable con Bambú en un grupo parlamentario que ha vivido divisiones y salidas. Sustituir ese grado de alineamiento no sería sencillo, admiten fuentes del partido.

El presidente del Parlament fue uno de los dirigentes que acudió a Madrid en enero de 2024 para respaldar la renovación de Abascal hasta 2028 y arropar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Aquella cita tuvo una importante lectura política: en plena reordenación interna, Le Senne se situaba inequívocamente en el eje de la dirección estatal.

El entorno más cercano de Le Senne es otro de los factores clave para entender la confianza de Abascal y su equipo en el político mallorquín. Su jefe de gabinete es Jordi Aguiló, hombre próximo a Ignacio Garriga en su etapa catalana, es el actual jefe de gabinete del presidente del Parlament balear. En el equipo figura también Ricardo Camuñas, yerno de Julio Ariza, persona de confianza de Abascal. Otras fuentes señalan afinidades ideológicas y personales con miembros del Opus Dei entre algunos asesores. El ecosistema, apunta, es coherente: lealtad orgánica y conexión directa con la cúpula. Otro de los nombres importantes es Melina Merki, asesora parlamentaria que ha asumido la vicepresidencia y las relaciones institucionales.

En paralelo, Le Senne ha consolidado su control interno en Vox Baleares, todo bajo la supervisión de Madrid. En la última renovación de la dirección autonómica prescindió de Fulgencio Coll y de Patricia de las Heras, y dejó fuera del nuevo núcleo a la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas.

La nueva ejecutiva se ha configurado con perfiles de máxima confianza y con vínculo acreditado con la dirección nacional. En su comparecencia, Le Senne habló de "fortalecer la estructura territorial" y "curar heridas" tras dos años de crisis que se han llevado por delante a tres de los ocho diputados iniciales del grupo.