Marlaska quiere una mujer como nueva DAO de la Policía Nacional

El mismo martes en que trascendió la querella interpuesta por una agente contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, en ese cuerpo se tenía el convencimiento de lo que este miércoles han ido confirmando a este diario fuentes relacionadas con el proceso: la sucesión del DAO José Ángel González recaerá en una mujer.

No solo se trata de una actuación cosmética después de que el número 2 de la Policía haya caído tras admitirse a trámite una acusación de violación. Es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había pensado en una mujer para ese puesto con anterioridad.

Se retoma la idea en plena crisis sin precedentes en Interior, y con dos nombres principalmente señalados por las fuentes consultadas. Ambas son comisarias principales y ambas están en puestos clave de la Policía y la política de Interior.

Una de ellas es María Marcos Salvador, actual jefa de seguridad en Moncloa, una de las figuras que atraen más confianza del Gobierno en la Policía Nacional. Antes de su acceso a su actual puesto mandó la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) como comisaria general de Policía Judicial y, entre otros cargos, estuvo al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.

María Marcos, hoy comisaria principal y jefa de Seguridad de Moncloa, en una visita a Barcelona en 2001. / Ricard Cugat

A María Marcos le queda un año para jubilarse, pero eso no fue problema con el anterior DAO, habilitado ya el carril para rescatar del retiro a figuras esenciales de la Policía.

La otra candidata principal que señalan diversas fuentes en la Policía es Almudena Tudanca de Francisco, actual subdirectora general del Gabinete Técnico del cuerpo -lleva en el cargo poco tiempo- e integrante de la Junta de Gobierno que asesora al director general, Francisco Pardo.

Almudena Tudanca es hoy dubdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía. / M Interior

Tudanca inició su carrera en la lucha antiterrorista en Barcelona y fue subdirectora general de Cooperación Policial Internacional antes de su actual cometido.

Fuera de la carrera

Un tercer nombre de mujer es de momento descartado por todas las fuentes consultadas: el de Gemma Barroso, actual número tres de la Policía Nacional como jefa de Recursos Humanos de una empresa con 70.000 empleados.

Barroso ha tomado de forma automática las riendas de la dirección adjunta operativa tras la dimisión de José Ángel González. Le tocaba por la normativa que rige casos de sucesión provisional para un puesto que de ninguna manera puede quedar vacío. Pero Barroso ha sido también la última jefa de la mujer que ha denunciado al DAO.

La supuesta víctima de José Ángel González, una vez que ascendió a inspectora, dejó su comisaría en la localidad madrileña de Coslada y pasó a trabajar en el área de Recursos Humanos en julio pasado. Cuando se estaba incorporando se dio de baja. “La víctima comunicó a la subdirectora Dª Gema (sic) Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental”, relata la querella.

El mismo texto enviado al juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid especifica que la denunciante se había incorporado para trabajar “concretamente en el despacho de la subdirectora de recursos humanos y formación”.

Gemma Barroso, subdirectora general de la Policía, jefa de Recursos Humanos del cuerpo. / CNP

Este martes, una vez que el abogado de la inspectora tuvo constancia de que la querella ha sido admitida a trámite, la denunciante llamó a la comisaria Gemma Barroso, su jefa, para contarle a quién estaba denunciando. Fue, según la versión sostenida por Interior, la primera noticia que el ministerio tuvo del caso de agresión sexual.

Las fuentes consultadas consideran que este detalle -y la posibilidad de que el juez llame a Barroso a declarar en algún momento de la instrucción- dejan “fuera de la carrera” a Barroso para ser la número dos de la Policía Nacional. No obstante, Barroso no llegó a tener relación laboral ni personal estrecha con la denunciante, pues ella se dio de baja al incorporarse al despacho.

Los ritmos

En la mañana de este miércoles, tras regresar Grande-Marlaska de una bronca sesión en el Congreso, la cúpula de Interior estaba centrada en el proceso de sustitución del alfil policial derribado.

Lo primero ha sido recibir la notificación formal, dirigida al director general Pardo y al ministro, de la dimisión de José Ángel González.

La liturgia para casos de dimisión de altos cargos marca un segundo paso: la aceptación de la dimisión y la publicación del cese de funciones de González en el BOE que se espera para este jueves. Es en ese momento cuando Barroso toma, ya sobre el papel y de forma interina, la dirección adjunta operativa.

La costumbre marca unos seis días de escucha para candidaturas al puesto, pero en este caso sin precedentes la maquinaria correrá más. De hecho, este miércoles ya estaban considerando en Interior los nombres señalados, entre otros.

La decisión final será del ministro, después de una elevación, meramente formal, de una propuesta del director Pardo.

Por detrás

De confirmarse la opción que actualmente prima en Interior por colocar a una mujer al frente de los movimientos operativos de la Policía Nacional, varios comisarios principales de renombre quedarán postergados.

Son las otras figuras de relieve presentes en una quiniela que apenas lleva unas horas abierta. Entre ellos, el actual jefe de la Comisaría General de Información y miembro del Consejo de la Policía, Javier Susín. También, otro miembro del Consejo, Javier Nogueroles, jefe de la División de Formación, un área desde la que se controlan muchos ascensos. E igualmente, un mando con prestigio interno, actualmente al frente de la Policía en Andalucía Oriental, Luis Jesús ‘Luisón’ Esteban, más famoso por haber ganado el Pasapalabra que por haber sido jefe de los GEO.

En la crispación sin precedentes que vive la Policía Nacional se otea un cambio de etapa en el equilibrio de las dos familias que conviven en el cuerpo. Por un lado están los “botas”, una forma genérica de llamar a los más operativos, más en contacto con las patrullas callejeras, los antidisturbios de las UIP (Unidad Policial de Intervención) y otras unidades en las que prima la fuerza y el despliegue numeroso y contundente, y que en el pasado estuvieron muy frecuentadas por mandos provenientes de los ejércitos, como el propio José Ángel González. Por otro lado están los “de mesa”, más relacionados con un trabajo silencioso de inteligencia, investigación, policía científica o extranjería.

Durante los últimos años, la familia más musculosa ha estado primando en los puestos de dirección. De una carrera forjada en Seguridad Ciudadana proceden Francisco López Gordo, actual comisario general del área; Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial… y también el propio DAO González, cuyo declinar podría ser también el comienzo del ocaso de su facción.