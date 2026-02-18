Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sentencia de Kitchen la redactará la jueza que investigó a Botín y Mario Conde porque el ponente inicial se jubilará durante el juicio

Además de Teresa Palacios el tribunal lo completarán los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló

MADRID, 05/03/2025.- El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz / JJ. Guillén / EFE

Tono Calleja Flórez

MADRID

Nuevo cambio en la composición del tribunal que juzgará la Kitchen o la actuación parapolicial desarrollada en el seno del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para impedir que el exgerente del PP Luis Bárcenas tirara de la manta y reconociera la existencia de una caja b en el partido. El magistrado Juan Francisco Martel Rivero, que iba a ser el ponente, cederá la redacción de la sentencia a su compañera Teresa Palacios. Esta magistrada cordobesa tiene una amplia experiencia en la Audiencia Nacional. En 1997 fue la primera mujer que consiguió la plaza de titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que investigó, entre otros, los casos de la familia Botín y a Mario Conde.

Los otros dos integrantes del tribunal de Kitchen serán los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló. Esta última ocupará el lugar de Martel Rivero.

Tal y como adelantó esta redacción, el magistrado al que se había encargado la potencia de la sentencia del caso Kitchen, Martel Rivero, superaba en pleno juicio, -que comenzará el 6 de abril y está previsto que finalice el 28 de mayo-, la fecha prevista de su jubilación, que es el 4 de mayo, según se desprende de los acuerdos adoptados el pasado 11 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Imagen de archivo de Teresa Palacios / Juan Manuel Prats

El documento declara "la jubilación voluntaria" del magistrado destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "quedando demorada la eficacia de la misma hasta el 4 de mayo de 2026, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos", especifica.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, reclamó el 11 de noviembre que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aclarara el motivo de los cambios que se habían producido en el tribunal que va a juzgar el caso Kitchen, en el que están procesados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez.

