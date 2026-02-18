El PSOE no teme que el escándalo del DAO reabra la crisis de las denuncias por acoso sexual en el partido

El PSOE no teme que se reabra la pesadilla que provocaron las denuncias por acoso sexual en el partido tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Así lo aseguran fuentes de la dirección socialista, que dicen que el tema es "absolutamente diferente" al que hizo mucho daño a la formación tras las denuncias contra Francisco Salazar o ante la multiplicación posterior de casos en muchos ámbitos del partido.

"No tiene para nada el mismo impacto que gente del partido sean objeto presuntamente de denuncias a que lo sea un funcionario público sin vinculación con el PSOE", explican desde la sede de la calle Ferraz. "Era un cargo de confianza del ministro del Interior, que tenía con él una relación estrictamente profesional", añadieron.

A finales de 2025 comenzaron a estallar multitud de casos en el PSOE a todos los niveles, desde la Ejecutiva Federal, hasta ayuntamientos y cargos intermedios. La actuación de esta formación fue siempre tajante y se saldó con las dimisiones de los denunciados. Aun así, le costó una importante crisis de credibilidad en especial entre el electorado femenino, uno de los puntales del Partido Socialista.

Ahora, lo que ha provocado la indignación del PSOE, al igual que la del Gobierno, ha sido "el cinismo y la desvergüenza" del PP, al que acusan de "no tener límites". Fuentes de la formación política insisten en que dos semanas después de que estallara el presunto caso de acoso que afecta al alcalde de Móstoles, municipio de Madrid de 215.000 habitantes, "Feijóo sigue sin hacer nada, la concejala se ha querellado por acos y ha tenido que dejar su trabajo, pero el alcalde sigue en su puesto mientras Feijóo está callado".

"Mientras el PP protege y calla, el PSOE actúa; frente a la firmeza de Pedro Sánchez, las dudas y el silencio cómplice de Feijóo", ha dicho el partido en una nota pública.