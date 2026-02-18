Ayuso renuncia a tramitar su ley universitaria tras el cese de Viciana y prioriza pactar un modelo de financiación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid renuncia a tramitar la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que ha estado en el origen del cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana. Así lo ha transmitido el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "La ley, tal como está redactada, no va a salir", ha señalado. "La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual y es en lo que tendrá que trabajar la nueva consejera".

El anuncio llega apenas horas después de la toma de posesión de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, que ha jurado el cargo esta mañana antes de la reunión del Consejo de Gobierno. Mercedes Zarzalejo ya había aterrizado en la consejería hace unos meses, en octubre de 2025, cuando fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, se justificó entonces, para dar impulso a la Lesuc.

El texto no ha llegado a pasar de la fase de borrador y ha concitado el rechazo de la comunidad universitaria por cuestiones como el recorte a la autonomía de los centros o un régimen sancionador excesivo. En Sol se ha decidido, por tanto, aparcarla de momento. Lo que sobre todo preocupa ahora es la cuestión de la financiación universitaria, aspecto que sí se maneja tener resuelto este mandato. "Por supuesto", ha declarado García Martín cuando se le ha preguntado si se tendría ese modelo diseñado antes de la próxima cita electoral, en principio en 2027.

Rectores y Comunidad coinciden en la necesidad de superar el modelo de transferencias anuales y plantear un modelo plurianual, pero la cuestión está en ver cómo articularlo y, sobre todo, definir las cantidades. Los rectores llevan meses denunciando que las universidades públicas madrileñas padecen un déficit de financiación arrastrada a lo largo de los últimos 15 años.

Viciana no ha llegado a desbloquear la situación, lo que ha determinado su cese, apuntan desde Sol. Pero a su salida han seguido las de tres diputados regionales de su entorno y el anuncio de renuncia de otros dos directores generales, Nicolás Casas y María Luz Rodríguez de Llera, cuyo cese se ha decidido hoy en el Consejo de Gobierno.

Los diputados que han renunciado al acta han sido Pablo Posse, portavoz del PP en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Mónica Lavín, portavoz de Familia y Asuntos Sociales, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. A todos ellos se les vincula con Antonio Castillo Algarra, dramaturgo al que se atribuía influencia en los asuntos de la Comunidad de Madrid y que acaba de presentar su dimisión en el Patronato del Ballet de la Comunidad de Madrid tras la salida de Viciana.

García Martín ha hecho equilibrios en la sala de prensa para no pronunciarse sobre el supuesto papel de Algarra en la llegada de los diputados y cargos de Gobierno que ahora salen ni en la influencia que pudo tener sobre Viciana en la elaboración del borrador de la Lesuc, más allá de confirmar su salida de la junta directiva y del patronato del Ballet de la Comunidad de Madrid y su sustitución por Ruperto Merino, director de los Teatros del Canal.

"Las decisiones en este Gobierno se toman o en la sala del Consejo de Gobierno o en los despachos de los consejeros y los directores generales", ha terciado. "Lógicamente, cada consejero, cada director general, en un gobierno que no es sectario, que es permeable, que escucha a todo el mundo, también escuchamos la opinión de la sociedad civil y de personas que pueden aportar y después conformamos nuestras propias decisiones".

Comparecencia en la Asamblea

Asimismo, ha tratado de rebajar el impacto de las salidas observadas a raíz del cese del consejero de Educación. García Martín ha señalado "dentro de la normalidad" que se produzcan cambios cuando una persona deja su cargo porque otra asuma esa responsabilidad. "El del consejero y los dos directores generales son los cambios que se pretendía hacer y que la presidenta quería hacer, más allá, lógicamente, de que ahora la nueva consejera tendrá que ver cómo aborda el conjunto de la consejería".

En relación con las dimisiones en el grupo parlamentario, por otra parte, las ha circunscrito a "decisiones de tres diputados de la Asamblea de Madrid". El portavoz del Ejecutivo regional ha insistido en que cambios en la Asamblea "se vienen produciendo a lo largo de toda la legislatura y en todos y cada uno de los grupos parlamentarios".

El relevo de Viciana ha agitado al Gobierno y al PP madrileño esta semana. Según ha adelantado el portavoz del Ejecutivo regional, la presidenta madrileña acudirá a la Asamblea para dar cuenta de la salida de Viciana y su sustitución por Zarzalejo al frente de la Consejería. La comparecencia ante el Pleno de la cámara se producirá a petición propia, aunque tanto Más Madrid y PSOE como el Grupo Parlamentario del PP también las habían solicitado.

No tendrá lugar, no obstante, hasta el mes de marzo como pronto, toda vez que los últimos jueves de cada mes no hay sesión plenaria en el Parlamento regional.