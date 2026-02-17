Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junts rechazará la ley de Vox para prohibir el burka pero anuncia una ley propia

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España) / Alberto Ortega - Europa Press

May Mariño

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Ni burka ni Vox". Con estas cuatro palabras, Junts ha dejado claro que está a favor de prohibir el uso del burka y del niqab por las mujeres, pero que no lo hará apoyando la proposición de ley que los de Santiago Abascal defenderán este martes en el pleno del Congreso para su admisión a trámite. En su lugar, los de Carles Puigdemont presentarán su propia iniciativa en la misma línea y que, además, incluirá "la delegación en Catalunya de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas".

"Decimos que no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocia. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", sentencias fuentes posconvergentes al anunciar el registro de su propia proposición de ley.

