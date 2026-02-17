Congreso
Junts rechazará la ley de Vox para prohibir el burka pero anuncia una ley propia
"Ni burka ni Vox". Con estas cuatro palabras, Junts ha dejado claro que está a favor de prohibir el uso del burka y del niqab por las mujeres, pero que no lo hará apoyando la proposición de ley que los de Santiago Abascal defenderán este martes en el pleno del Congreso para su admisión a trámite. En su lugar, los de Carles Puigdemont presentarán su propia iniciativa en la misma línea y que, además, incluirá "la delegación en Catalunya de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas".
"Decimos que no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocia. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", sentencias fuentes posconvergentes al anunciar el registro de su propia proposición de ley.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Un SOS desesperado para salvar a las que salvan