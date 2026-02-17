Dimite el número dos de la Policía Nacional tras imputarle un juez y llamarle a declarar por un presunto delito de agresión sexual.

Un juzgado de Madrid ha citado el próximo 17 de marzo al número dos de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González, en calidad de querellado por un presunto delito de agresión sexual, tras admitir a trámite la acción penal presentada por otra agente contra él.

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, David Maman, señala que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de agresión sexual y por ello deben practicarse aquellas diligencias "esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

Las citación es consecuencia de la incoación de diligencias previas, que incluyen la comparecencia de la supuesta víctima para la misma fecha. En la querella, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

Dimisión

En el ministerio del Interior evalúan la grave situación provocada por la admisión a trámite de esta denuncia, y la cúpula ha hablado en la tarde de este martes con el comisario González para conocer su versión, indican fuentes de ese departamento del Gobierno. González ha manifestado su intención de dimitir según han ido trascendido detalles del contenido de la querella, confirman fuentes de Interior. En ese caso, es muy poco probable que el mando político le exija que siga en su puesto.

No había al comienzo del escándalo intención alguna de cese u otra medida cautelar del DAO de la Policía, confirmaban a media tarde las mismas fuentes. "Se trata de una admisión a trámite de una denuncia contra él, y esas no son razones para un cese. Hay que ver cómo evoluciona el caso", indicaban. Pero la iniciativa del propio denunciado ha abierto un nuevo panorama.

El DAO de la Policía, José Ángel González / Moncloa

En la Policía Nacional está causando una enorme perplejidad la denuncia interpuesta por la funcionaria policial. Las fuentes de ese cuerpo de la Seguridad del Estado consultadas por este diario no conceden crédito a los hechos denunciados. En el entorno del comisario González ponen énfasis en dos aspectos del relato contenido en la denuncia que les parecen inexplicables: que el comisario fuera en un coche con la supuesta víctima de la agresión y que la agredió con penetración se llevara a cabo en su vivienda oficial, todo ello, supuestamente, el 23 de abril de 2025.

Sobre el primer aspecto relatan que el DAO no va nunca en coche sin su conductor y escolta, por un protocolo estricto de seguridad. Sobre el segundo, anotan que su vivienda oficial nunca está vacía, habitada por una familia que atraviesa una situación delicada por un importante problema de salud que afecta a uno de sus miembros, que no sale del piso.

José Ángel González Jiménez es Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional desde octubre de 2018. Hombre de la máxima confianza del director general, Francisco Pardo, su nombramiento y posterior confirmación levantó polémica, por cuanto con el encargo del director general eludía la jubilación. El DAO nació en La Rioja en 1959 y tiene 66 años, 41 de los cuales los ha pasado ejerciendo como policía.

Agresión en abril

La agresión denunciada habría ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer, policía con plaza en el área de Seguridad Ciudadana se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada" (Madrid). A partir del mediodía, ésta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria".

"Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente", abunda la querella a la que ha tenido acceso esta redacción.

Un juez cita al número dos de la Policía como querellado por un delito de agresión sexual / EP

La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con otro comisario. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Su superior la habría propuesto entonces subir a la vivienda, pero ésta manifestó "su incomodidad y su deseo de marcharse". Una vez dentro de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado "de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima". Fue un "acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento", añade la querella.

La denuncia sostiene que a partir de esta fecha el mando policial inició una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos" y "ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio".