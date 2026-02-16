La jueza de la dana acepta investigar los mensajes de Whatsapp y Telegram del exjefe de gabinete de Mazón

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana ha aceptado, después de haberla rechazado inicialmente, la solicitud de la acusación popular y particular que ejerce la asociación Mai Més València para ampliar la investigación sobre el teléfono móvil del exjefe de gabinete y actual asesor del expresidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a un grupo de Whatsapp denominado 'Chat Emergencias'. Este grupo de mensajería estaba formado por Cuenca y los dos investigados en la causa de la dana: la exconsellera Salomé Pradasy el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La instructora justificó inicialmente su negativa a acceder a este grupo de mensajería porque la providencia en la que se pidió a la empresa gestora de Whatsapp, Meta, que intentara recuperar los mensajes del asesor del 29 de octubre de 2024 con determinados protagonistas de la emergencia se acordó tras el consentimiento expreso que prestó Cuenca al declarar como testigo en una comparecencia. "La extensión que se interesa por la acusación popular Mai Més afectaría a otras personas" y además "no se corresponde con el consentimiento prestado" por el testigo, señaló la magistrada.

La magistrada recuerda en el auto que el consentimiento concedido por José manuel Cuenca, "imprescindible dada la condición de testigo y el objeto de la investigación, se extendió a un triple ámbito. Un primero "subjetivo: se extendía a los mensajes que se intercambió con Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Carlos Mazón, Cayetano García, José Morgan, Raúl Quílez. y Alberto Martín. Un segundo ámbito temporal: los mensajes del 29 de octubre de 2024. Y un tercer ámbito subjetivo: mensajes relacionados con la emergencia".

La magistrada de la dana consideró que "la extensión que se interesa por la representación de la acusación popular Mai Més, afectaría a otras personas, en el grupo de whatsapp no se incluirían todas las anteriormente mencionadas; y a otros días distintos, [ya que] el testigo se ciñó al 29 de octubre de 2024, y no se corresponde con el consentimiento prestado por el señor José Manuel Cuenca".

Aunque, como este grupo de mensajería estaría formado solo por José Manuel Cuenca, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que han aportado sus mensajes del 29-O o han dado su consentimiento. Por ello, la jueza de la dana considera que "han de acogerse los argumentos expuestos por la representación de Mai Més en el recurso de reforma".

Una decisión que adopta, según explica en un auto notificado hoy a las partes, porque "de conformidad con el testimonio del señor José Manuel Cuenca Ais, y atendiendo al informe pericial aportado por la defensa de Emilio Argüeso, únicamente formaban parte del grupo "Chat emergencias" José Manuel Cuenca, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, por lo que puede extenderse el consentimiento del testigo señor José Manuel Cuenca a dicho grupo de WhatsApp denominado "Chat emergencias"".

La magistrada entiende que "no se vulneraría en consecuencia el consentimiento prestado en su día por el señor José Manuel Cuenca respecto del alcance subjetivo de las comunicaciones que se incorporarían a la causa". De ahí que decida ampliar la prueba acordada en providencia de 21 de enero de 2026 y extender el acceso al chat "Emergencias" que conformaban Pradas, Argüeso y Cuenca.

En otra providencia notificada hoy a las partes, la jueza de la dana también acuerda solicitar dos "instrumentos de cooperación internacional": una Orden Europea de Investigación respecto de Telegram Messenger Inc, con sede en Bruselas (Bélgica) y una Comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhatsApp Inc. Decisión que adopta tras "la comparecencia efectuada por el testigo José Manuel Cuenca, así como el oficio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar del 12 de febrero de 2026que requería librar los dos instrumentos de cooperación internacional.

En ambos casos, explica la magistrada, "el objeto de la cooperación es la obtención de los mensajes que el testigo -José Manuel Cuenca- mantuvo con Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Carlos Mazón, Cayetano García, José Morgan, Raúl Quilez y Alberto Martín Moratilla, así como el denominado "chat emergencias" del que formaban parte junto con el testigo José Manuel Cuenca, los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso.