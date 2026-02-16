El 84% de los ciudadanos reclama reformas en la Constitución, según el CIS

A las puertas de que la Constitución española se convierta en la más longeva de la historia de España, el 84,3% de la ciudadanía considera que el texto, fruto del consenso de 1978, necesita ser reformado. Además, no piden cambios quirúrgicos, como los tres que se han aprobado en los últimos 47 años, sino que el 56% reclama reformas importantes, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes. Entre los asuntos a reformar están los derechos sociales, económicos y laborales; el modelo de Estado; y las cuestiones territoriales.

"Va a ser la Constitución de todos los españoles durante decenios y decenios de larga vida", aseveró Felipe González el día de la aprobación de la carta magna, varios años antes de que llegar a la presidencia del Gobierno. De aquel vaticinio se ha cumplido que la Constitución ha durado "decenios y decenios", este viernes superará a la de 1876 al alcanzar los 47 años, dos meses y 15 días desde que fuera aprobada en referéndum. Sin embargo, ahora son menos los españoles que respalda la ley fundamental.

Según el barómetro del CIS, el 58,1% de los entrevistados asegura tener poca o ninguna confianza en que la Constitución española pueda ayudar a resolver los problemas actuales y el 43,4% cree que su opinión sobre la carta magna ha empeorado en los últimos 10 años. La conclusión a la que llegan ocho de cada diez ciudadanos es que le hace falta alguna reforma, frente a un 12,5% que ven bien el texto actual.

¿Qué hay que cambiar?

Hasta el momento, la Constitución se ha reformado en tres ocasiones: una para incluir el sufragio pasivo en las elecciones locales a ciudadanos europeos; otras para incluir las reglas de estabilidad impuestas por Europa; y una última para sustituir la palabra "disminuido" por la de "persona con discapacidad". Sin embargo, el 56% cree que son necesarias "reformas más importantes" y un 27,1% apuesta por modificaciones más pequeñas.

A la hora de ser preguntados sobre qué temas habría que reformar, un 36,7% cree que habría que poner el foco en los "derechos sociales, económicos y laborales". Muy por debajo, en el 16%, están otros dos asuntos candentes: el del modelo de Estado y la dicotomía entre monarquía y república; y el de las cuestiones territoriales. Le sigue la exigencia de transparencia y control de la actividad política (13,3%); los temas relaciones con justicia, defensa y seguridad (12,5%); el sistema electoral (11,5%); y las materias relacionadas con "derechos y libertades" de los ciudadanos (11,3%).

Noticias relacionadas

No obstante, la mayoría de los ciudadanos reconoce que la Constitución ha contribuido a la prosperidad económica de España (un 75,3%), al desarrollo de los derechos sociales (82,3%) y a que España tenga un papel más destacado en Europa y en el mundo (71,6%). Además, un tercio de los ciudadanos reivindican que la carta magna garantiza la libertad y un 21,2% que permite resolver los conflictos por medios pacíficos.