El ministro Luis Planas reconoce, tras visitar Córdoba, que "los daños son más importantes de lo que pensaba”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este sábado zonas afectadas por las sucesivas borrascas en Andalucía. El ministro ha reconocido que, en estos tres días, su conclusión es la de que los daños son "más importantes" de los que él pensaba en un principio.