Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas

Los ministros del ala minoritaria del Gobierno estarán en el acto del próximo sábado 21 de febrero en Madrid para el lanzamiento de la nueva alianza de izquierdas. Los cuatro partidos con presencia en el Consejo de Ministras, IU, Más Madrid, Comuns, y Movimiento Sumar, escenificarán su compromiso de concurrir juntos en las próximas generales en la presentación, a la que asistirán los máximos dirigentes de estas formaciones, pero también sus representantes en el Gobierno. La previsión a día de hoy es que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acuda a la cita, según fuentes conocedora. Desde su equipo evitan confirmar la decisión.

Los detalles de la cita aún se están perfilando, pero una de las decisiones tomadas en las últimas horas consiste en incluir entre los asistentes a los titulares de los ministerios de Gobierno, sin que esté aún claro cuál será su papel en el acto. Así, estarán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por parte de los Comuns; de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid; de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y de Infancia y Juventud, Sira Rego, de IU. A ellos prevé sumarse la también ministra de Trabajo, Díaz, que en los últimos días se ha esforzado en situar el foco la construcción del proyecto y la necesidad de construir "esperanza", asegurando que es un "gravísimo error" hablar de "nombres". Todo ello, después de que IU cuestionara su continuidad como líder de la próxima coalición.

El debate en torno a quién deberá liderar el proyecto se abrió de una manera inesperada, y todas las formaciones tratan ahora de aplazarlo. En este escenario, la presencia o no de Yolanda Díaz el 21 de febrero ha generado cierta expectación, puesto que la vicepresidenta segunda no ha aclarado si prevé volver a postularse para reeditarse como candidata de la futura coalición. Uno de los primeros debates que se abrieron a raíz de este acto fue precisamente la conveniencia o no de que acudieran las caras más visibles de los partidos. Un debate que está a día de hoy resuelto.

Con el lema Un paso adelante, los cuatro partidos del Gobierno han convocado el próximo sábado a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) su puesta de largo para lanzar el germen de su futura coalición, tal como avanzó EL PERIÓDICO en noviembre. Esta alianza es un compromiso de cara a las próximas generales, pero la voluntad de sus miembros es que sea extensible al ciclo de autonómicas y municipales que está por delante.

A día de hoy no se ha cerrado el formato del acto ni se descarta que los ministros puedan intervenir; todo apunta a que sí lo harán los líderes orgánicos de los partidos, desde el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, a alguna de las coordinadoras de los Comuns, Candela López o Gemma Tarafa; en el caso de Más Madrid, al ser García la líder del partido y a su vez ministra, está asegurada su presencia, aunque está por ver si delega la presentación de la nueva coalición a un segundo espada del partido. En el acto prevén darse anuncios, aunque aún está abierto el debate.

La organización del acto es obra del nuevo órgano que de facto rige desde hace meses la coalición de Sumar en el Gobierno, con un grupo de trabajo con varios representantes de los cuatro partidos, que ha venido operando en la toma de decisiones del espacio en el gobierno. Existe además otro grupo más ejecutivo, con un representante de cada formación -Hernández por Sumar; López, de los Comuns, Héctor G. Tejero de Más Madrid y Amanda Meyer, de IU-, que desde hace meses ha venido manteniendo reuniones semanales tanto para la coordinación en el Gobierno como para el lanzamiento de la nueva coalición.

Los partidos integrantes han cursado invitaciones a todas las formaciones de la "izquierda plurinacional". Entre ellas se encuentra ERC, a quien han cursado una invitación a través de su líder, Oriol Junqueras, el líder del partido republicano que ha rechazado la iniciativa de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, que iniciará la semana que viene un ciclo de charlas con dirigentes de la izquierda para intentar reunificar el espacio.

Entre los invitados también se encuentra Podemos, aunque en este caso la invitación se remitió por email. El partido morado emprendió su camino en solitario en las europeas de 2024 para llevar al Europarlamento a Irene Montero, a quien lanzaron el año pasado como candidata a las próximas generales. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya dio portazo a la nueva coalición este mismo martes, dentro de su estrategia de descalificar a todos los partidos que están en el Gobierno de coalición. El plan de Podemos, declarado hace meses, pasa por fulminar a Sumar y pactar con el resto de fuerzas 'aprovechables', y han llegado incluso excluir al partido de Yolanda Díaz de cualquier acuerdo electoral como condición para pactar con IU.

La alianza que se lanzará la semana que viene blinda la unidad entre los partidos de Gobierno y obliga a Podemos a decidir si deja atrás los vetos para integrarse en al nueva coalición o si continúa, como todo apunta, su camino en solitario. Un camino que muchos ven ya completamente tomado, pese a los malos resultados que ha cosechado el partido morado en los últimos comicios de Aragón, donde fue en solitario y desapareció.