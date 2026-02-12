Anticorrupción aporta como nueva prueba contra Ábalos el informe de la UCO que apunta dádivas por la licencia de Villafuel

La vista que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo contra el exministro Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, exigida por la ley de forma previa al juicio que se celebrará contra ellos por el pelotazo en los contratos de mascarillas para el Ministerio de Transportes, ha comenzado con la aportación de una nueva prueba por parte de la Fiscalía.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide que se tenga en cuenta el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa por el fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, que apunta la existencia de dádivas obtenidas por Ábalos a cambio de favorecer una licencia para Villafuel, una de las empresas vinculadas al comisionista. La defensa de Aldama se opone a esta nueva prueba al considerar que lo que investiga el juez Pedraz sobre el fraude de IVA en la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con la causa del Supremo.

Además, y con respecto al delito de malversación de los que se les acusa, el fiscal insta que se ofrezcan acciones como perjudicadas a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que presuntamente se "enchufó" a la que fuera expareja del exministro Jésica Rodríguez en consonancia con la responsabilidad civil que se exige al exministro y a Koldo por el perjuicio económico que estos contratos causaron a ambas entidades. Por otra parte, Luzón ha renunciado a la comparecencia como testigos del hijo Víctor Ábalos, hijo del procesado Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, algo que apoya tanto la defensa de este último como la acusación popular.

Recusación del tribunal

Por su parte, la defensa de Koldo ha iniciado su intervención solicitando la recusación de cinco de los siete magistrados que conforman la Sala. Quiere que se aparten el presidente Andrés Martínez Arrieta y también Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Andrés Palomo, a los que considera "contaminados" por haber formado parte de la sala de admisión de este procedimiento. Añade a Julián Sánchez Melgar, puesto que fue fiscal general en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy y considera que ello entra en colisión con su imagen de imparcialidad, "pues evidencia una manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular en la causa.

Tras un breve receso, el presidente del tribunal ha rechazado el intento de apartarles por extemporáneo, ya que la composición de la Sala -- salvo los últimos cambios de última hora por la baja médica de Ana Ferrer-- era conocida por la defensa de Koldo desde el pasado 14 enero.

La letrada de Koldo García también ha solicitado al tribunal que autorice un careo de su cliente con el comisionista Víctor de Aldama, a quien reclama que se le haga pasar por un polígrafo para determinar la veracidad de sus declaraciones.

Susana Polo

Poco antes de comenzar la vista, el tribunal ha anunciado un nuevo cambio en la composición del mismo, al dar la entrada de la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro Servet, "que tiene señalados en fechas próximas un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad".

De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández. En otra providencia, el tribunal de la causa de las mascarillas ha desestimado la solicitud de la representación de Santos Cerdán de personación en la audiencia preliminar señalada para este jueves.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

Por otra parte, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que le reclama que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cuestiones prejudiciales, "si es compatible con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que alude al derecho al juez predeterminado por la ley) que un tribunal supremo nacional mantenga su competencia para juzgar en primera y única instancia a una persona que ha perdido su condición de aforado (diputado)". La defensa de Ábalos ha presentado una solicitud similar, argumentada en un total de 7 cuestiones prejudiciales, según ha informado al inicio de la vista el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Un furgón de Policía Nacional accede al Tribunal Supremo / Eduardo Parra / Europa Press

Como segunda cuestión la defensa de Koldo García pide que se pregunte si la competencia del tribunal se fundamente "en un criterio interpretativo contenido en un acuerdo no jurisdiccional interno, en lugar de en una previsión legal expresa que determine de forma clara e inequívoca su competencia para enjuiciar a la totalidad de los investigados". En este caso, la letrada se refiere a las normas del Tribunal Supremo, que establecen que la competencia del alto tribunal se mantiene tras dictarse el auto de apertura del juicio oral pese a la dimisión del parlamentario.

Con esta petición, la letrada asturiana pretende, según especifica el escrito, que se suspenda "el presente procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Hechos y prisión

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo García los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, que obtuvo contratos de mascarillas de administraciones gobernadas por el PSOE por un valor de 53 millones de euros. Al empresario le achaca solo los tres primeros delitos.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros. Sin embargo, al tercer integrante del grupo criminal, Víctor de Aldama, se le aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años y unos 3,7 millones de multa. Mientras Ábalos y el exasesor acudirán al Tribunal Supremo desde la madrileña cárcel de Soto del Real, pues permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, Aldama lo hará en libertad.

La audiencia preliminar o turno de intervenciones que antes se regulaban en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahora, después de la reforma de 2025, se establecen en el artículo 785. En este precepto se especifica que "el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal y a las partes a una audiencia preliminar en la que podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".