En Directo
Congreso de los Diputados
En directo | Última hora del cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras los accidentes de tren y las elecciones en Aragón
Moncloa sostiene que el presidente del Gobierno comparece con la intención de "cumplir con las víctimas" pero Génova le afea que haya tardado "24 días"
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios que provocaron 47 muertos y mantendrá el primer cara a cara del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo tres días después de las elecciones en Aragón marcadas por el desplome del PSOE y el fuerte ascenso de Vox.
El jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que provocó 46 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia que venía en sentido contrario. Casi un mes después, la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece cerrada y sin fecha de reapertura.
Sigue aquí en directo el minuto a minuto la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso:
