Fiscalía y Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont y denuncian vulneración de sus derechos por el Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sus alegaciones al recurso de amparo instado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía.

El escrito elaborado por los Servicios Jurídicos del Estado acoge los criterios de la defensa para citar hasta once derechos fundamentales y principios que habrían sido vulnerados por el alto tribunal para no aplicarle la ley aprobada por el Gobierno, y concluye que esta interpretación de la amnistía como normal penal conduce a "soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios", que es lo que ha ocurrido en el caso del ex presidente de la Generalitat. Los argumentos expuestos por el Ministerio Público también favorables a la aplicación de la amnistía, según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por EL PERIÓDICO.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía habían sido emplazados a presentar sus argumentos tras la admisión a trámite el pasado mes de octubre del recurso presentado por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig.

Tutela vulnerada

En su la Abogacía del Estado se centra en la vulneración a la tutela judicial efectiva por la interpretación de la ley realizada en su día por el Tribunal Supremo. También se reconocen las vulneraciones denunciadas por la defensa del ex president de varios principios jurídicos y derechos fundamentales, como son los de la libertad personal, la participación política en condiciones de igualdad y la igualdad ante la ley.

Igualmente, se valoran otros argumentos del recurso de amparo como son los que denuncian vulneraciones a principios de legalidad penal, seguridad jurídica, eficacia normativa o interpretación de la ley conforme a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, además del sometimiento del poder judicial a la Constitución, según las mismas fuentes.