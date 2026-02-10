El vídeo de la declaración de Cerdán en el caso Leire Díez: "Tenían información sobre las saunas del suegro del presidente"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán explicó en su declaración en el caso Leire Díez que la exmilitante del PSOE y el empresario Javier Pérez Dolset le informaron de que tenían en su poder las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que se aludía a investigaciones parapoliciales a las empresas de saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según especifica el vídeo de su comparecencia, al que ha tenido acceso esta redacción.

Sin embargo, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, Cerdán negó haber informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus dos reuniones con la exmilitante del PSOE y desveló que habló con ella tras salir de prisión.

Casos de corrupción

En concreto, relató que fue la periodista Patricia López, recientemente fallecida, la que le presentó a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset en la sede del partido en la madrileña Calle de Ferraz en abril de 2024. En la reunión dijeron a los cargos del PSOE que llevaban años estudiando diferentes casos de corrupción y que por eso tenían en su poder audios del comisario José Manuel Villarejo, en los que se hablaba de una investigación parapolicial.

Como las reuniones se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del Gobierno en 2024, no le informó de estos encuentros, ha declarado Cerdán, que ha negado también haber tenido en su poder las grabaciones y los informes de Villarejo. Además, ha considerado que estas pruebas apenas tenían interés, pues ya habían sido publicadas en los diferentes medios de comunicación.

Sara Fernández

Por su parte, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en el momento de la reunión de abril de 2024 era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, explicó en su declaración como testigo que acudió al encuentro sin saber que también iban a participar Leire Díez y Pérez Dolset, quienes aseguraron que disponían de documentación sobre "la policía patriótica".

Datos ya conocidos

Al escuchar lo que estos ofrecían en concreto perdió interés, completó, pues aseguraban disponer de documentación "relevante", pero que era ya conocida, "respecto a las posibles actuaciones ilegales que se habían llevado a cabo, de investigación, del que entonces era secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Aunque Hernando no citó en su declaración como testigo dónde se habían publicado el supeusto acoso al suegro del presidente, EL PERIÓDICO ya publicó en diciembre de 2021 que el Ministerio del Interior a cargo de Jorge Fernández Díaz, ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, reclamó información al comisario José Manuel Villarejo sobre varios de sus adversarios políticos en el PSOE, entre ellos el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las agendas de Villarejo

En las agendas de Villarejo aparecía citado en 2015, tres meses antes de las elecciones de diciembre, por unos datos que el secretario de Estado del PP, Francisco Martínez, le reclamaba en relación con los negocios regentados por el suegro del presidente del Gobierno.

Así, en los apuntes realizados por el comisario el 16 de septiembre de 2015, siendo ya Francisco Martínez --'Chisco' en las agendas-- secretario de Estado, aparece una anotación en el que Villarejo refleja que éste le llamó para pedirle "los datos de P.S." sobre los negocios de su suegro, a lo que añade: "Le di largas". Unos días más tarde, el 23 de septiembre, Villarejo vuelve a apuntar sin embargo que ha hablado de este asunto con 'Chisco'.